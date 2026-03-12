Eurofarma reporta inversión de US$28 millones en iniciativas ambientales y sociales

La farmacéutica Eurofarma presentó la edición 2026 de su Guía de Sostenibilidad, documento en el que detalla los avances de su estrategia ambiental, social y de gobernanza (ESG) y las inversiones realizadas durante el último año en distintos programas de impacto.

Según la compañía, durante 2025 se destinaron US$28 millones a iniciativas relacionadas con sostenibilidad, distribuidos en áreas como medio ambiente, educación, deporte, ayuda humanitaria y programas sociales.

La mayor parte de los recursos se concentró en proyectos ambientales con US$7,5 millones, seguida de acciones de ayuda humanitaria con US$6,2 millones, programas deportivos con US$5,5 millones, educación con US$5,3 millones e iniciativas sociales con US$3,6 millones.

Coopidrogas cierra 2025 con ventas récord y refuerza su liderazgo en el canal farmacéutico

En el frente ambiental, la empresa reportó que el 97 % de la energía utilizada en sus operaciones globales proviene de fuentes renovables, además de una reducción del 62 % en las emisiones de alcance 2 y la obtención de la certificación ISO 46001, relacionada con la gestión eficiente del agua.

La compañía también informó avances en programas sociales en América Latina. Entre ellos se destacan la donación de más de 838.000 unidades de medicamentos y el desarrollo de campañas de salud, como un programa oftalmológico que atendió a más de 5.000 estudiantes, de los cuales alrededor de 1.000 recibieron gafas correctivas.

En el ámbito educativo, a través del Instituto Eurofarma, se reportó atención a más de 23.000 estudiantes durante el último año, además de la creación de programas de formación en áreas de salud.

En Colombia, la filial de la empresa señaló que durante 2025 donó 5.000 medicamentos a organizaciones sociales y realizó jornadas de atención visual que beneficiaron a niños en diferentes comunidades.

Industria farmacéutica de la India explora nuevas alianzas comerciales en Colombia

Asimismo, la operación local fue reconocida por la Secretaría de Ambiente de Bogotá dentro del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD), donde obtuvo la categoría Élite.

Eurofarma, fundada en 1972, cuenta con presencia en 24 países, más de 12.000 colaboradores y 11 plantas industriales a nivel global.