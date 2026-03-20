AGV Open Market: la apuesta que redefine la logística en Colombia

AGV Open Market se presenta como una plataforma que busca transformar la logística en Colombia mediante la integración de transporte, almacenamiento y tecnología, con el objetivo de construir cadenas de valor más eficientes y sostenibles. Su enfoque cobra especial relevancia en sectores como el de medicamentos para salud humana y animal, donde la precisión, la trazabilidad y las condiciones de conservación son determinantes.

Uno de los pilares de esta apuesta es la articulación entre personas y tecnología. Mientras el conocimiento humano permite entender los territorios y las dinámicas reales del mercado, herramientas como la inteligencia artificial, las torres de control y la robotización facilitan la anticipación de escenarios y la optimización de procesos, generando operaciones más precisas y eficientes.

La iniciativa parte de una visión integral de la cadena de suministro, entendida como un sistema en el que convergen personas, procesos y tecnología. En este contexto, además de la innovación, cobran fuerza dos elementos clave en la agenda actual del sector: la sostenibilidad ambiental y el impacto social, que obligan a repensar la logística más allá de su dimensión operativa.

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El componente humano sigue siendo central. La industria depende del talento para operar y evolucionar, por lo que atraer profesionales, mejorar las condiciones laborales y fortalecer la disciplina operativa se convierten en prioridades para los líderes del sector. Este enfoque también se refleja en el evento de AGV Open Market, concebido como un espacio para fortalecer relaciones con clientes más allá de lo transaccional.

Con esto, la plataforma subraya la importancia de la rentabilidad como base para impulsar transformaciones sociales y ambientales. En ese equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad y desarrollo humano, AGV Open Market plantea una nueva forma de entender la logística: más conectada, estratégica y alineada con las exigencias de un mercado en constante evolución.