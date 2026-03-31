La logística: motor invisible del crecimiento empresarial

En el mundo empresarial solemos hablar de innovación, marketing o finanzas, pero pocas veces se reconoce el papel silencioso de la logística. Sin embargo, detrás de cada producto que llega a tiempo, de cada operación internacional exitosa y de cada cadena de suministro eficiente, hay un engranaje que sostiene la competitividad de las empresas.

La logística no se ve, pero se siente. Y cuando falla, se convierte en el principal obstáculo para crecer.

Hoy, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un reto enorme: competir en mercados globales sin perder su esencia local. En ese contexto, la logística deja de ser un trámite operativo y se convierte en una decisión estratégica.

No se trata solo de mover mercancías. Se trata de garantizar confianza, gestionar riesgos, optimizar tiempos y asegurar que cada eslabón de la cadena funcione con precisión. Desde el transporte internacional hasta los procesos aduaneros, cada detalle incide directamente en la reputación y sostenibilidad de una empresa.

En mi experiencia liderando una compañía dedicada a este sector, he comprobado que el verdadero diferencial no está en la infraestructura, sino en el servicio personalizado: escuchar a cada cliente, entender sus necesidades y diseñar soluciones a la medida. Ese enfoque no solo mejora la operación; construye relaciones de confianza que sostienen el crecimiento en el tiempo.

Cuando una pyme logra exportar o importar con éxito, no solo está cerrando una operación: está ampliando su visión de negocio. Está entendiendo que su mercado no termina en lo local, sino que puede proyectarse más allá de sus fronteras.

Por eso, la conversación empresarial necesita cambiar.

La logística no es un costo que se deba minimizar a toda costa. Es una inversión que, bien gestionada, puede definir la capacidad de una empresa para competir, crecer y sostenerse en el tiempo.

Detrás de cada empresa que se expande hay un puente invisible que conecta lo local con lo global. Y ese puente, aunque pocas veces se reconozca, es el que permite que las oportunidades dejen de ser una idea y se conviertan en realidad.

Desde esa perspectiva, y a partir de mi experiencia en compañías como Opertrans de Colombia, he visto cómo una operación logística bien acompañada deja de ser un servicio para convertirse en un verdadero aliado estratégico en el comercio exterior.

Porque en un entorno cada vez más competitivo, no gana solo quien tiene el mejor producto, sino quien logra llevarlo más lejos, mejor y a tiempo.

Katherine Andrea Lozano Rojas, gerente general de Opertrans de Colombia