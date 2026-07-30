María Villate Gaitán y el arte de construir confianza

“La confianza es uno de los activos más importantes de una organización y puede tardar años en construirse, pero muy poco tiempo en perderse”, dice esta abogada bogotana que hoy lidera las relaciones con el sector público de Yango, compañía global de tecnología que llegó a Colombia en 2022 –con énfasis en transporte– y que hoy supera los 1,5 millones de usuarios activos en el país. Tiene claro que en asuntos públicos y de reputación se gestionan intereses diversos, y por ello la capacidad de generar confianza y construir puentes es tan importante como la capacidad técnica. “Es fundamental actuar con transparencia, cumplir los compromisos y pensar en el impacto a largo plazo sobre los grupos de interés”, agrega. Experta generando consensos, cree en lo que las mujeres aportan a los espacios de decisión: una mirada integral, humana y conectada que permite anticipar consecuencias que otros no ven. Cuando se le pregunta por el legado que espera dejar, quiere ser recordada como alguien que ayudó a que organizaciones e instituciones se entendieran mejor, y que apostó por el diálogo y las reglas claras. “Busco construir relaciones de confianza y aportar a que las comunidades sean más colaborativas y humanas”. Fuera de la oficina, se sube a la bicicleta. Y en esos kilómetros encuentra lo mismo que busca en el trabajo: disciplina, constancia y la satisfacción de competir, sobre todo, contra sí misma.