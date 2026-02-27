Coopidrogas cierra 2025 con ventas récord y refuerza su liderazgo en el canal farmacéutico

Coopidrogas cerró 2025 como uno de los actores más sólidos del sector farmacéutico colombiano, tras alcanzar ventas por $4,6 billones, lo que representó un crecimiento del 14,6 % frente al año anterior.

El resultado confirmó la fortaleza del modelo cooperativo en un contexto marcado por mayores costos operativos y cambios en los hábitos de consumo.

De acuerdo con datos de IQVIA, la cooperativa logró una participación del 33,7 % en unidades y 29,3 % en valores, consolidándose como líder del canal independiente.

El desempeño estuvo impulsado por el buen comportamiento de categorías clave como antihipertensivos, analgésicos, antidiabéticos y antibióticos, que registraron crecimientos superiores al 36% durante el año.

La expansión de la red fue otro factor determinante. Coopidrogas terminó 2025 con 10.159 droguerías activas, luego de vincular 1.587 nuevos establecimientos en todo el país, fortaleciendo la cobertura en municipios intermedios y zonas rurales, donde el droguista sigue siendo un punto esencial de acceso a medicamentos.

En el frente logístico, la entrada en operación de la sede propia en Galapa, Atlántico, marcó un hito para la cooperativa. La infraestructura permitió atender hasta 1.200 pedidos diarios, movilizar más de 30 millones de unidades al año y ampliar la cobertura a 193 municipios del Caribe.

Esta regional cerró el año con ventas superiores a $407 mil millones, un crecimiento del 17,5%, además de generar más de 250 empleos directos e indirectos.

A nivel social, la organización finalizó el año con 2.352 empleos formales y avanzó en su proyecto de licenciamiento de marca, con más de 4.000 droguerías identificadas como afiliadas.

Para este año Coopidrogas proyecta fortalecer su red, ampliar capacidades logísticas y avanzar en nuevas inversiones productivas, con el objetivo de mejorar el abastecimiento y la eficiencia del canal independiente.