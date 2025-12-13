Hace 10 años la compañía farmacéutica Dr. Reddy’s aterrizó en Colombia con la idea de expandir en la región la filosofía de su fundador, el doctor Kallam Anji Reddy: lograr que los medicamentos sean accesibles para todos. Desde entonces, se ha constituido como una de las principales comercializadoras de genéricos y biosimilares para tratar enfermedades complejas en distintas áreas terapéuticas como oncología, hematología y anti-infecciosos, entre otras.

“Estamos orgullosos porque en estos 10 años de trabajo hemos logrado ser la compañía número uno en ventas en nuestro mercado relevante, según la plataforma de Sismed”, afirmó Camila Bonilla, Country Head Colombia & Centro América de Dr. Reddy´s. “Actualmente nuestro portafolio ofrece 25 productos registrados ante el Invima que han mejorado el acceso a terapias innovadoras de alta complejidad para miles de personas que lo necesitan”, añadió.

Según Bonilla, uno de los principales desafíos que han enfrentado es derribar las preconcepciones erróneas alrededor del origen de la compañía, que surgió en la India en 1984 y que rápidamente se convirtió en el principal exportador de ibuprofeno, con ventas a Estados Unidos, España, Italia y Japón. “Con base en credibilidad y construcción de confianza nos hemos ganado un lugar prioritario en el sector farmacéutico del país”, afirmó la directiva.

Las plantas de fabricación de Dr. Reddy´s cuentan con altos estándares de manufactura y están certificadas por entidades sanitarias de vigilancia como la FDA, EMA y similares en países de referencia. Además, sus productos se encuentran alineados con guías internacionales como la del Consejo Internacional de Armonización (ICH, por sus siglas en inglés), farmacopeas oficiales en Colombia y estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Otro de los factores fundamentales del éxito de Dr. Reddy´s en Colombia ha sido su estrategia basada en el propósito de agregar valor con visión a largo plazo. A los esfuerzos de posicionamiento de marca y educación médica, se suma el desarrollo de un enfoque integral que, además de los medicamentos, incluye la estrategia Pill+ que a través de la empresa SVAAS es un valor agregado para el seguimiento de los pacientes oncológicos en factores como la alimentación y la adherencia a citas médicas durante el tratamiento de su enfermedad.

Innovación y expansión

El futuro de la compañía está marcado por la ampliación del portafolio de productos y mercados. “Pese a los desafíos que nos plantea el sistema de salud colombiano, queremos seguir apostando por el país y por eso estamos trabajando en nuevos productos para tratar condiciones crónicas, que representan una parte importante de la carga de enfermedad en Colombia”, precisó Bonilla.