Bayer sufre pérdidas millonarias tras demandas relacionadas con el glifosato y efectos cancerígenos

Registró una pérdida de más del 40 %.

6 de marzo de 2026, 12:13 p. m.
Ha sido la pérdida financiera más alta desde 2020.
Ha sido la pérdida financiera más alta desde 2020.

El gigante farmacéutico alemán Bayer anunció recientemente pérdidas cercanas a los 3.600 millones de euros en todo el mundo, tras enfrentar múltiples demandas en Estados Unidos relacionadas con los presuntos efectos cancerígenos del herbicida glifosato. Estas acciones legales se producen después de la adquisición del grupo estadounidense Monsanto.

Es importante tener en cuenta que la cifra descrita representa un aumento del 42 % en las pérdidas si se compara con las registradas en 2024. Además, se trata del peor resultado financiero del grupo desde 2020, año en el que la empresa se vio fuertemente afectada por la pandemia.

Glifosato - Pulverización de herbicida desde la boquilla del pulverizador manual
El glifosato es un herbicida que ha sido calificado como cancerígeno.

Según los datos registrados, Bayer ha recibido alrededor de 170,000 demandas en ese país debido a riesgos de cáncer, de las cuales 65,000 aún están pendientes. El gasto total por estas demandas fue de aproximadamente 6.000 millones de euros el año pasado.

Después de los procesos, el grupo espera una decisión en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este proceso comenzará en junio y se podrá determinar si las quejas por la falta de advertencias son admisibles, de acuerdo con la ley en varios estados.

La empresa también anunció que se alcanzó un acuerdo colectivo de hasta 7.250 millones de dólares para resolver parte de las demandas pendientes relacionadas con el glifosato.

Múltiples causas están generando incertidumbre regulatoria y jurídica, así como un clima enrarecido en la confianza.
La empresa registró una caída superior al 40%.

Cabe recordar que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó este ingrediente activo del herbicida Roundup como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Sin embargo, otras entidades han discrepado de esta evaluación.

El director general de Bayer, Bill Anderson, afirmó que la empresa se encuentra en medio de un amplio plan de saneamiento, aunque advirtió que el proceso requerirá tiempo.

La empresa ha buscado acogerse a un plan para solucionar las miles de demandas.

