Supersociedades emitió sanción en contra del representante legal de Club Llaneros: esta fue la razón

Durante las primeras horas de este 6 de marzo, la Superintendencia de Sociedades anunció una sanción en contra de Juan Carlos Trujillo Velásquez, quien funge como representante legal del Club Llaneros S.A, tras determinar una actuación con anomalías dentro de la legislación y órdenes impartidas por el organismo.

De acuerdo a lo detallado, la SuperSociedades determinó que Trujillo habría desacatado los oficios n.os 302-073967 del 25 de julio de 2025, 306-188664 del 26 de noviembre de 2025 y 306-215002 del 8 de enero de 2026.

Juan Carlos Trujillo, representante legal del Club Llaneros. Foto: Tomada de la cuenta @presillaneros

Esto indica que el investigado se habría apartado del estándar de conducta del buen hombre de negocios y de las órdenes impartidas por la Superintendencia.

La multa impartida a Juan Carlos Trujillo Velásquez por el organismo fue de $50.000.000.

¿Qué requerimientos desatendió?

De acuerdo con lo dicho en el comunicado, Trujillo desatendió requerimientos relacionados con la evaluación de los estados financieros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, así como las órdenes derivadas de los hallazgos identificados en la visita administrativa practicada en mayo de 2023 y la remisión de información adicional solicitada.

La Supersociedades se refirió al caso. Foto: Supersociedades

Agregan además que estas actuaciones afectan la confianza en la información financiera, comprometen la transparencia y restan credibilidad a los estados financieros que debe presentar la sociedad.

“La Superintendencia tiene como propósito promover la sostenibilidad y solidez del tejido empresarial mediante una supervisión preventiva y correctiva. En ese marco, los administradores están llamados a cumplir estrictamente las disposiciones legales y las instrucciones impartidas por esta autoridad, dada la relevancia de la información financiera, su impacto en los grupos de interés y la necesidad de mantener adecuados estándares de gobierno corporativo, particularmente en los clubes deportivos con deportistas profesionales”, precisó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades, se pronunció tras la multa impartida. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Finalmente, la Supersociedades detalla que el investigado podrá ejercer su derecho de defensa mediante el recurso de reposición dentro del término correspondiente.