Tras el anuncio oficial donde el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) confirmó la cancelación de 136 esmaltes semipermanentes que contenían elementos tóxicos, la misma entidad reveló cuáles fueron dichos productos que terminaron siendo retirados del mercado.
Este es el listado oficial:
|PRODUCTO
|NSO
|MONÓMERO
|NSOC16188-05CO
|SÚPER FINISH
|NSOC75818-16CO
|GEL UV/LED
|NSOC93029-19CO
|GEL COLOR SYSTEM COLOR COAT
|NSOC93970-19CO
|NAIL POLISH
|NSOC95968-19CO
|NAIL LIQUID
|NSOC95971-19CO
|SOAK-OFF GEL POLISH UV&LED (ESMALTE SEMIPERMANENTE PARA UÑAS UV &LED)
|NSOC96071-19CO
|NAIL COLOR GEL (ESMALTE SEMIPERMANENTE)
|NSOC96713-19CO
|TOP COAT (BRILLO ACRILICO)
|NSOC96709-19CO
|ESMALTE SEMIPERMANENTE
|NSOC97030-19CO
|ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELAR
|NSOC98394-20CO
|F NAILS GEL DE COLOR PARA UÑAS
|NSOC00236-20CO
|NAIL LIQUID
|NSOC01028-20CO
|UV&LED SOAK OFF COLOR GEL POLISH
|NSOC01238-20CO
|LUXIO COLOURS
|NSOC02319-20CO
|PRINT GEL
|NSOC01936-20CO
|COLOR GEL MIXING PEN
|NSOC02184-20CO
|LUXIO GEL - BASE
|NSOC02338-20CO
|EXTRA DRY ACRYLIC POWDER
|NSOC03095-20CO
|LUXIO GEL - GLOSS
|NSOC03157-20CO
|UV GEL POLISH
|NSOC03508-20CO
|SHINE ON UV/LED GEL
|NSOC04113-21CO
|F NAILS GEL TERMINADOR PARA UÑAS
|NSOC04473-21CO
|MONOMERO
|NSOC04752-21CO
|TONESPRODUCTS PAINTING GEL
|NSOC05077-21CO
|GEL CONSTRUCTOR - ESMALTE PARA UÑAS
|NSOC05106-21CO
|BASE COAT
|NSOC05818-21CO
|ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID / LÍQUIDO PARA MODELAR
|NSOC07275-21CO
|UV/LED GEL POLISH
|NSOC07519-21CO
|GEL POLISH (GEL DE UÑAS)
|NSOC08088-21CO
|BASE COAT
|NSOC08256-21CO
|PAINTING GEL
|NSOC08254-21CO
|NAIL POLISH / ESMALTE
|NSOC08274-21CO
|TOP COAT
|NSOC08281-21CO
|ESMALTE PARA UÑAS
|NSOC09030-21CO
|LED UV SOAK-OFF COLOR POLISH GEL
|NSOC09113-21CO
|GEL CHARLOTTE - NAIL GEL
|NSOC09290-21CO
|GEL POLISH
|NSOC09814-21CO
|MONÓMERO
|NSOC09992-21CO
|MONÓMERO
|NSOC10001-21CO
|MONÓMERO
|NSOC10113-21CO
|MONÓMERO
|NSOC10128-21CO
|ESMALTE PARA UÑAS
|NSOC10301-21CO
|GEL DE COLOR SEMIPERMANENTE
|NSOC10852-21CO
|APRES COLOR EXTEND GEL
|NSOC10916-21CO
|BASE
|NSOC11511-22CO
|SOAK OFF GEL POLISH
|NSOC11557-22CO
|TOP MATTE
|NSOC11671-22CO
|TOP COAT
|NSOC11995-22CO
|NAIL LIQUID MONOMER ADVANCE
|NSOC12810-22CO
|NAIL LIQUID MONOMER MIDDLE
|NSOC12806-22CO
|SPIDER GEL
|NSOC12853-22CO
|GEL ART
|NSOC12952-22CO
|GEL BASE
|NSOC13227-22CO
|GEL TOP
|NSOC13223-22CO
|GEL PARA UÑAS - GEL POLISH
|NSOC13336-22CO
|MASGLO PROFESSIONAL SPIDER GEL
|NSOC13371-22CO
|MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH
|NSOC13362-22CO
|MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BASE RUBBER
|NSOC13368-22CO
|MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH
|NSOC13390-22CO
|MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BRILLO
|NSOC13388-22CO
|MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS FINALIZADOR MATE
|NSOC13378-22CO
|ACRI-GEL (ACRÍLICO EN GEL)
|NSOC13959-22CO
|GEL UV PARA CONSTRUCCIÓN
|NSOC13928-22CO
|GEL POLISH UV/LED
|NSOC13980-22CO
|MONÓMERO PARA UÑAS
|NSOC14828-22CO
|GEL POLISH
|NSOC15261-22CO
|COLOR GEL UV GEL POLISH
|NSOC15385-22CO
|GEL TERMINADOR PARA UÑAS TOP COAT
|NSOC15378-22CO
|GEL BASE PARA UÑAS BASE COAT
|NSOC15382-22CO
|ACRYL GEL
|NSOC16419-22CO
|MONÓMERO PARA UÑAS
|NSOC16660-22CO
|NAIL POLISH-LED/UV SEMIPERMANENTE
|NSOC16591-22CO
|TOP COAT NAIL POLISH - LED/UV SEMIPERMANENTE
|NSOC16611-22CO
|BRILLO SECANTE GEL TOP COAT SEMIPERMANENTE
|NSOC16637-22CO
|BASE COAT NAIL POLISH - LED/UV SEMIPERMANENTE
|NSOC16647-22CO
|ESMALTE GEL SEMIPERMANENTE
|NSOC16841-22CO
|ESTRUCTURADOR EN GEL
|NSOC17646-22CO
|LIQUID MONOMER - MONOMERO LIQUIDO
|NSOC17842-22CO
|GLOSS
|NSOC18239-22CO
|APRES SOFT GEL BUILDER
|NSOC18832-23CO
|MASGLO PROFESSIONAL BUILDER GEL
|NSOC18868-23CO
|MASGLO PROFESSIONAL ACRYGEL
|NSOC19104-23CO
|ACRYLIC LIQUID MONOMER
|NSOC18959-23CO
|SPIDER GEL
|NSOC19989-23CO
|PAINTING GLOW
|NSOC20475-23CO
|NAIL LIQUID MONOMER UVA
|NSOC20865-23CO
|TRANSFER FOIL
|NSOC21523-23CO
|UV GEL POLISH
|NSOC21983-23CO
|ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELAR
|NSOC22343-23CO
|LÍQUIDO MONÓMERO
|NSOC22724-23CO
|MONOMER LIQUID
|NSOC23150-23CO
|GEL POLISH
|NSOC23497-23CO
|MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH
|NSOC23577-23CO
|GEL POLISH CONSTRUCTOR DE UÑAS Y DECORACIONES
|NSOC23794-23CO
|GEL POLISH
|NSOC24664-23CO
|BASE COAT
|NSOC25678-23CO
|GEL POLISH
|NSOC26581-23CO
|ESMALTE PARA UÑAS
|NSOC27473-23CO
|ESMALTE PARA UÑAS
|NSOC28035-24CO
|POLYGEL
|NSOC29402-24CO
|ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LÍQUIDO PARA MODELAR
|NSOC32401-24CO
|FRENCH RUBBER BASE COAT
|NSOC32360-24CO
|GEL POLISH
|NSOC32839-24CO
|MONÓMERO LÍQUIDO PARA UÑAS
|NSOC33004-24CO
|BASE RUBBER
|NSOC33486-24CO
|BASE COAT
|NSOC33553-24CO
|POLY GEL NAIL
|NSOC33593-24CO
|BUILDER GEL
|NSOC33744-24CO
|ESMALTE PARA UÑAS
|NSOC35778-24CO
|MONÓMERO PARA UÑAS
|NSOC35964-24CO
|ESMALTE EN GEL / GEL POLISH
|NSOC36168-24CO
|MONOMERO
|NSOC36273-24CO
|RETENTION MONOMER
|NSOC36808-24CO
|MONÓMERO UNIVERSAL COLORFUL
|NSOC36779-24CO
|ESMALTE PARA UÑAS
|NSOC36734-24CO
|BUILDER GEL
|NSOC37349-25CO
|MONÓMERO LÍQUIDO
|NSOC37418-25CO
|POLY GEL
|NSOC38751-25CO
|COLOR GEL RUBBER DECO ROSE
|NSOC39734-25CO
|MONOMERO LIQUIDO
|NSOC40018-25CO
|BASE RUBBER
|NSOC40323-25CO
|ÓLEO PAINTING GEL BLACK
|NSOC40615-25CO
|ÓLEO PAINTING GEL WHITE
|NSOC40590-25CO
|NAIL ADHESIVE TIP GEL UV/LED SOAK OFF
|NSOC40732-25CO
|ACRYLIC LIQUID MONOMER
|NSOC40762-25CO
|ESMALTE PARA UÑAS
|NSOC41317-25CO
|LIQUID UV
|NSOC41448-25CO
|TOP COAT
|NSOC41481-25CO
|GEL
|NSOC41540-25CO
|MONOMER LIQUID
|NSOC41652-25CO
|BUTTER GEL
|NSOC43997-25CO
|ESMALTE
|NSOC44490-25CO
|BASE COAT
|NSOC45436-25CO
|TOP COAT
|NSOC45459-25CO
#ComunicadoDePrensa— Invima (@invimacolombia) March 5, 2026
El Invima informa a la ciudadanía que está disponible el listado completo de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) canceladas por contener ingredientes prohibidos. pic.twitter.com/lOwSdByQyM
La entidad recalcó, a través de un comunicado oficial entregado este jueves 5 de marzo, que el motivo de la cancelación de los productos se debió a la presencia de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT). Los cuales son componentes químicos utilizados como fotoiniciadores y aceleradores en esmaltes, y que pueden provocar reacciones alérgicas, efectos tóxicos para la reproducción o riesgos de cáncer, según reportó Invima.
En el mismo comunicado, la entidad reiteró su “compromiso con la salud pública y continuará desarrollando acciones de vigilancia, inspección y control sobre los productos cosméticos disponibles en el país”.