Salud

Invima publica el listado de los 136 esmaltes semipermanentes que ya no se pueden comercializar en Colombia

Estos esmaltes de uñas contenían elementos tóxicos que podrían perjudicar la salud.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Salud
5 de marzo de 2026, 5:42 p. m.
La entidad reveló cuáles son los esmaltes de uñas que ya no se pueden comercializar. (Imagen de referencia)
La entidad reveló cuáles son los esmaltes de uñas que ya no se pueden comercializar. (Imagen de referencia) Foto: 123rf

Tras el anuncio oficial donde el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) confirmó la cancelación de 136 esmaltes semipermanentes que contenían elementos tóxicos, la misma entidad reveló cuáles fueron dichos productos que terminaron siendo retirados del mercado.

Prestigiosa marca colombiana retira del mercado esmaltes semipermanentes: estas son las razones de la medida

Este es el listado oficial:

PRODUCTONSO
MONÓMERONSOC16188-05CO
SÚPER FINISHNSOC75818-16CO
GEL UV/LEDNSOC93029-19CO
GEL COLOR   SYSTEM COLOR COATNSOC93970-19CO
NAIL POLISHNSOC95968-19CO
NAIL LIQUIDNSOC95971-19CO
SOAK-OFF GEL   POLISH UV&LED (ESMALTE SEMIPERMANENTE PARA UÑAS UV &LED)NSOC96071-19CO
NAIL COLOR GEL (ESMALTE   SEMIPERMANENTE)NSOC96713-19CO
TOP COAT (BRILLO ACRILICO)NSOC96709-19CO
ESMALTE SEMIPERMANENTENSOC97030-19CO
ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELARNSOC98394-20CO
F NAILS GEL DE COLOR PARA   UÑASNSOC00236-20CO
NAIL LIQUIDNSOC01028-20CO
UV&LED SOAK OFF COLOR GEL POLISHNSOC01238-20CO
LUXIO COLOURSNSOC02319-20CO
PRINT GELNSOC01936-20CO
COLOR GEL MIXING PENNSOC02184-20CO
LUXIO GEL - BASENSOC02338-20CO
EXTRA DRY ACRYLIC POWDERNSOC03095-20CO
LUXIO GEL - GLOSSNSOC03157-20CO
UV GEL POLISHNSOC03508-20CO
SHINE ON UV/LED GELNSOC04113-21CO
F NAILS GEL TERMINADOR PARA   UÑASNSOC04473-21CO
MONOMERONSOC04752-21CO
TONESPRODUCTS PAINTING GELNSOC05077-21CO
GEL CONSTRUCTOR - ESMALTE PARA UÑASNSOC05106-21CO
BASE COATNSOC05818-21CO
ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID / LÍQUIDO PARA MODELARNSOC07275-21CO
UV/LED GEL POLISHNSOC07519-21CO
GEL POLISH (GEL DE UÑAS)NSOC08088-21CO
BASE COATNSOC08256-21CO
PAINTING GELNSOC08254-21CO
NAIL POLISH / ESMALTENSOC08274-21CO
TOP COATNSOC08281-21CO
ESMALTE PARA UÑASNSOC09030-21CO
LED UV SOAK-OFF COLOR POLISH GELNSOC09113-21CO
GEL CHARLOTTE - NAIL GELNSOC09290-21CO
GEL POLISHNSOC09814-21CO
MONÓMERONSOC09992-21CO
MONÓMERONSOC10001-21CO
MONÓMERONSOC10113-21CO
MONÓMERONSOC10128-21CO
ESMALTE PARA UÑASNSOC10301-21CO
GEL DE COLOR SEMIPERMANENTENSOC10852-21CO
APRES COLOR EXTEND GELNSOC10916-21CO
BASENSOC11511-22CO
SOAK OFF GEL POLISHNSOC11557-22CO
TOP MATTENSOC11671-22CO
TOP COATNSOC11995-22CO
NAIL LIQUID MONOMER ADVANCENSOC12810-22CO
NAIL LIQUID MONOMER MIDDLENSOC12806-22CO
SPIDER GELNSOC12853-22CO
GEL ARTNSOC12952-22CO
GEL BASENSOC13227-22CO
GEL TOPNSOC13223-22CO
GEL PARA UÑAS - GEL POLISHNSOC13336-22CO
MASGLO PROFESSIONAL SPIDER   GELNSOC13371-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL   POLISHNSOC13362-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BASE RUBBERNSOC13368-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISHNSOC13390-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BRILLONSOC13388-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS FINALIZADOR MATENSOC13378-22CO
ACRI-GEL (ACRÍLICO EN GEL)NSOC13959-22CO
GEL UV PARA CONSTRUCCIÓNNSOC13928-22CO
GEL POLISH UV/LEDNSOC13980-22CO
MONÓMERO PARA UÑASNSOC14828-22CO
GEL POLISHNSOC15261-22CO
COLOR GEL UV GEL POLISHNSOC15385-22CO
GEL TERMINADOR PARA UÑAS TOP   COATNSOC15378-22CO
GEL BASE PARA UÑAS BASE COATNSOC15382-22CO
ACRYL GELNSOC16419-22CO
MONÓMERO PARA UÑASNSOC16660-22CO
NAIL POLISH-LED/UV SEMIPERMANENTENSOC16591-22CO
TOP COAT NAIL POLISH - LED/UV SEMIPERMANENTENSOC16611-22CO
BRILLO SECANTE GEL TOP COAT   SEMIPERMANENTENSOC16637-22CO
BASE COAT NAIL POLISH - LED/UV SEMIPERMANENTENSOC16647-22CO
ESMALTE GEL SEMIPERMANENTENSOC16841-22CO
ESTRUCTURADOR EN GELNSOC17646-22CO
LIQUID MONOMER - MONOMERO   LIQUIDONSOC17842-22CO
GLOSSNSOC18239-22CO
APRES SOFT GEL BUILDERNSOC18832-23CO
MASGLO PROFESSIONAL BUILDER   GELNSOC18868-23CO
MASGLO PROFESSIONAL ACRYGELNSOC19104-23CO
ACRYLIC LIQUID MONOMERNSOC18959-23CO
SPIDER GELNSOC19989-23CO
PAINTING GLOWNSOC20475-23CO
NAIL LIQUID MONOMER UVANSOC20865-23CO
TRANSFER FOILNSOC21523-23CO
UV GEL POLISHNSOC21983-23CO
ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELARNSOC22343-23CO
LÍQUIDO MONÓMERONSOC22724-23CO
MONOMER LIQUIDNSOC23150-23CO
GEL POLISHNSOC23497-23CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL   POLISHNSOC23577-23CO
GEL POLISH CONSTRUCTOR DE UÑAS Y DECORACIONESNSOC23794-23CO
GEL POLISHNSOC24664-23CO
BASE COATNSOC25678-23CO
GEL POLISHNSOC26581-23CO
ESMALTE PARA UÑASNSOC27473-23CO
ESMALTE PARA UÑASNSOC28035-24CO
POLYGELNSOC29402-24CO
ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LÍQUIDO PARA MODELARNSOC32401-24CO
FRENCH RUBBER BASE COATNSOC32360-24CO
GEL POLISHNSOC32839-24CO
MONÓMERO LÍQUIDO PARA UÑASNSOC33004-24CO
BASE RUBBERNSOC33486-24CO
BASE COATNSOC33553-24CO
POLY GEL NAILNSOC33593-24CO
BUILDER GELNSOC33744-24CO
ESMALTE PARA UÑASNSOC35778-24CO
MONÓMERO PARA UÑASNSOC35964-24CO
ESMALTE EN GEL / GEL POLISHNSOC36168-24CO
MONOMERONSOC36273-24CO
RETENTION MONOMERNSOC36808-24CO
MONÓMERO UNIVERSAL COLORFULNSOC36779-24CO
ESMALTE PARA UÑASNSOC36734-24CO
BUILDER GELNSOC37349-25CO
MONÓMERO LÍQUIDONSOC37418-25CO
POLY GELNSOC38751-25CO
COLOR GEL RUBBER DECO ROSENSOC39734-25CO
MONOMERO LIQUIDONSOC40018-25CO
BASE RUBBERNSOC40323-25CO
ÓLEO PAINTING GEL BLACKNSOC40615-25CO
ÓLEO PAINTING GEL WHITENSOC40590-25CO
NAIL ADHESIVE TIP GEL UV/LED SOAK OFFNSOC40732-25CO
ACRYLIC LIQUID MONOMERNSOC40762-25CO
ESMALTE PARA UÑASNSOC41317-25CO
LIQUID UVNSOC41448-25CO
TOP COATNSOC41481-25CO
GELNSOC41540-25CO
MONOMER LIQUIDNSOC41652-25CO
BUTTER GELNSOC43997-25CO
ESMALTENSOC44490-25CO
BASE COATNSOC45436-25CO
TOP COATNSOC45459-25CO

La entidad recalcó, a través de un comunicado oficial entregado este jueves 5 de marzo, que el motivo de la cancelación de los productos se debió a la presencia de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT). Los cuales son componentes químicos utilizados como fotoiniciadores y aceleradores en esmaltes, y que pueden provocar reacciones alérgicas, efectos tóxicos para la reproducción o riesgos de cáncer, según reportó Invima.

En el mismo comunicado, la entidad reiteró su “compromiso con la salud pública y continuará desarrollando acciones de vigilancia, inspección y control sobre los productos cosméticos disponibles en el país”.

Más de Salud

Sustancia que hay en los esmaltes semipermanentes quedará prohibida por la UE

Invima retira 136 esmaltes del mercado: conozca las razones y los componentes prohibidos

El virus de Marburgo se transmite a seres humanos desde murciélagos de árboles frutales

Alerta de sarampión en Colombia: ¿quiénes deben aplicarse otra dosis de vacuna contra la enfermedad?

x

Día Mundial de la Obesidad: recomendaciones clave para una nutrición saludable

Bill Gates ha advertido sobre la inminente revolución laboral impulsada por la inteligencia artificial, identificando tres profesiones que, según él, permanecerán vigentes a pesar de los avances tecnológicos.

¿Se extinguirán los hombres? Científicos alertan sobre un problema inmediato asociado al envejecimiento

Las autoridades recomendaron un refuerzo de la vacuna para quienes planean viajar al exterior.

Sarampión en Colombia: Bogotá dice que hay que reforzar las medidas en el país para frenar el regreso de la enfermedad

Cambios en la red de proveedores de pacientes con hemofilia.

Nueva EPS anuncia cambio en la red de prestadores para pacientes con hemofilia

La directora del Instituto Nacional de Salud se comunicó tras el anuncio de los nuevos casos de sarampión en Colombia.

Esto se sabe de los tres casos de sarampión confirmados en Colombia; todos llegaron desde México

La movilidad durante la Semana Santa ha elevado el riesgo de expansión del virus, especialmente en estados como Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Campeche.

Confirmados tres casos de sarampión en Colombia, “todos importados por personas que viajaron al exterior”, dice MinSalud

EL DEBATE

Así reaccionó el procurador Gregorio Eljach a la intención del Gobierno de volver pública a Nueva EPS y acaparar más pacientes

Noticias Destacadas