Prestigiosa marca colombiana retira del mercado esmaltes semipermanentes: estas son las razones de la medida

Por medio de una resolución del Invima se pueden conocer las bases técnicas de la medida.

Manuel Santiago Sánchez González

24 de diciembre de 2025, 10:54 p. m.
Los esmaltes semipermanentes que contenían el compuesto fueron retirados.
Los esmaltes semipermanentes que contenían el compuesto fueron retirados. Foto: Getty Images

El Invima anunció la alerta emitida a nivel nacional por una serie de componentes utilizados en diversos esmaltes que circulaban por el país. La medida se toma a raíz de las denuncias y antecedentes presentados por la Comunidad Económica Europea, la cual, al realizar las pruebas a los productos, destacó posibles alteraciones a la salud de las personas.

Con una gama tan amplia de opciones disponibles, los amantes de la belleza pueden experimentar con diferentes colores y estilos para encontrar el aspecto perfecto que se adapte a su personalidad y ocasión.
La marca argumentó las razones del retiro de los productos. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Esta disposición de la Comunidad Europea fue sujeta de estudio y evaluación técnica por las autoridades andinas, tomando como fundamento los antecedentes y estudios presentados ante el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la ECHA (European Chemicals Agency), concluyendo que hay evidencia suficiente de su potencial carcinogénico y tóxico para la reproducción, así como para la sensibilización cutánea”, señala el Invima.

Invima anuncia prohibición del uso de esmaltes con productos que pueden representar riesgos para la salud de los consumidores

Frente a la advertencia en materia sanitaria, Masglo, una de las principales empresas del país, anunció que activó un plan para retirar los productos semipermanentes que incluyen el ingrediente señalado por el Invima.

Por medio de un comunicado de prensa citado por la W Radio se dieron a conocer las razones que argumentó la marca y su plan de acción.

