Prestigiosa marca colombiana retira del mercado esmaltes semipermanentes: estas son las razones de la medida

El Invima anunció la alerta emitida a nivel nacional por una serie de componentes utilizados en diversos esmaltes que circulaban por el país. La medida se toma a raíz de las denuncias y antecedentes presentados por la Comunidad Económica Europea, la cual, al realizar las pruebas a los productos, destacó posibles alteraciones a la salud de las personas.

“Esta disposición de la Comunidad Europea fue sujeta de estudio y evaluación técnica por las autoridades andinas, tomando como fundamento los antecedentes y estudios presentados ante el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la ECHA (European Chemicals Agency), concluyendo que hay evidencia suficiente de su potencial carcinogénico y tóxico para la reproducción, así como para la sensibilización cutánea”, señala el Invima.

Invima anuncia prohibición del uso de esmaltes con productos que pueden representar riesgos para la salud de los consumidores

Frente a la advertencia en materia sanitaria, Masglo, una de las principales empresas del país, anunció que activó un plan para retirar los productos semipermanentes que incluyen el ingrediente señalado por el Invima.

Por medio de un comunicado de prensa citado por la W Radio se dieron a conocer las razones que argumentó la marca y su plan de acción.

“Masglo activó el plan para retirar del mercado los esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV que incluyen este ingrediente, según el procedimiento interno establecido conforme a las normas vigentes de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Cosmética, dando así estricto cumplimiento a la Resolución n.° 2548. Este proceso será acompañado de lineamientos técnicos claros y comunicación directa con nuestros aliados comerciales para asegurar una ejecución eficiente, segura y responsable”, señala la marca.

En otro aparte del comunicado, la empresa anunció que, desde el momento en que se presentó la alerta sanitaria a nivel europeo, se puso en marcha la estrategia para producir sus productos sin los elementos que han sido considerados como potencialmente peligrosos para la salud de sus usuarios.

“Desde el momento en que la Unión Europea prohibió el uso del TPO en productos cosméticos, el 1 de septiembre de 2025, la empresa implementó un plan de producción libre de TPO en esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV, en línea con el resto de los productos de la marca sin este componente, incluyendo las líneas Masglo Tradicional, Masglo Gel Evolution y Masglo Clinical”, explicó.

Las personas que utilizan los productos de la marca deberán estar atentos a las actualizaciones del portafolio de servicios para conocer de primera mano las modificaciones que tome la empresa en relación con el caso citado.