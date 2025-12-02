Prevención, innovación y alianzas: el camino de la farmacéutica MSD frente al cáncer de cuello uterino

El cáncer de cuello uterino continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública para las mujeres en Colombia. En 2022, se diagnosticaron más de 4.570 nuevos casos y se registraron 2.435 muertes asociadas a esta enfermedad. Es la cuarta causa más frecuente de cáncer en mujeres en el país y provoca la muerte de cerca de siete mujeres al día. Los datos muestran que la mayoría de los nuevos diagnósticos se presentan en mujeres entre los 35 y 54 años, mientras que la mortalidad es más alta en jóvenes de 20 a 34 años, la gran mayoría por no detectar la enfermedad a tiempo.

En el ámbito global, la situación refleja una tendencia similar. El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común entre las mujeres, con cerca de 660.000 nuevos casos y 350.000 muertes en 2022. Hasta el 95 por ciento de los casos están relacionados con la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), una condición prevenible y detectable, lo que pone en evidencia la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención.

Uno de los retos más importantes sigue siendo combatir los mitos y la desinformación alrededor del VPH. Promover la educación y abrir espacios de conversación son medidas esenciales para reducir los casos y avanzar hacia las metas globales.

Para Johanna Ballesteros, gerente general de MSD para el clúster Colombia y Ecuador, el reto está en seguir promoviendo el conocimiento alrededor de la enfermedad. “En MSD trabajamos de la mano con profesionales de la salud y aliados estratégicos para fortalecer la educación, promover la detección temprana y avanzar en el desarrollo de terapias que transformen la vida de las mujeres”, afirma.

Por ello, en 2020, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado global para acelerar las acciones dirigidas a reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino con miras a 2030. La estrategia internacional plantea tres metas clave: vacunar al 90 por ciento de las niñas menores de 15 años contra el VPH, garantizar que el 70 por ciento de las mujeres en edad de tamizaje accedan a pruebas de alta precisión, y asegurar que el 90 por ciento de las mujeres diagnosticadas reciban tratamiento oportuno y adecuado.

En línea con esta estrategia global, en 2023 esta farmacéutica lanzó en Colombia su programa ‘Alianzas para la vida’, una iniciativa enfocada en promover la equidad y el acceso a la salud. Desde su pilar de Salud y Prevención de la Mujer, la compañía impulsa acciones para contribuir a la eliminación del cáncer de cuello uterino.

“‘Alianzas para la vida’ impacta a 30 territorios, con más de 18.000 personas beneficiadas a través de nuestro enfoque en prevención, sensibilización y educación alrededor del VPH y los principales cánceres con mayor incidencia y mortalidad en el país”, agrega Ballesteros. Este programa se desarrolla sobre cuatro pilares fundamentales: prevención y cuidado de la salud, transferencia de conocimiento, equidad y sostenibilidad, y comunidades saludables. Su importancia, según la gerente general, radica en que busca reducir barreras de acceso a los servicios médicos, mejorar la prevención de enfermedades y promover un sistema de salud más eficiente y equitativo.

Desde su lanzamiento en 2023, entre los resultados de ‘Alianzas para la vida’ se destacan la priorización de la prevención del VPH en la salud pública del país, a través de alianzas con organizaciones como Profamilia y la Liga Colombiana contra el Cáncer con la coalición nacional contra el VPH ‘Abrázame’, que reúne a más de 80 organizaciones, así como programas educativos para la prevención de ese virus y el cáncer de cuello uterino en la población indígena, beneficiando a 6.000 mujeres de la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta.