El negocio farmacéutico en Colombia crece mientras aumenta la dependencia de medicamentos importados

La industria farmacéutica colombiana continúa consolidándose como uno de los sectores manufactureros más relevantes del país, impulsada por el crecimiento de la demanda de medicamentos, el envejecimiento poblacional y la expansión de tratamientos para enfermedades crónicas.
Cifras e información basadas en el reporte DATASCIF de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF) afirman que el sector enfrenta retos importantes relacionados con dependencia de importaciones, presión regulatoria y soberanía sanitaria.
Actualmente, el sector representa cerca del 11,1% del PIB industrial y alrededor del 12,4% del total manufacturero del país, además de aportar aproximadamente $110,3 billones a la producción industrial nacional.
La industria también se ha convertido en una fuente importante de empleo formal, Bogotá concentra más del 60% de las compañías farmacéuticas del país. Antioquia y Valle del Cauca reúnen otro 20%, consolidando tres grandes polos industriales alrededor del negocio farmacéutico.
En Colombia operan actualmente 97 plantas farmacéuticas nacionales y 581 plantas extranjeras vinculadas al mercado local. Durante los últimos años, el país también ha fortalecido estándares de manufactura y control de calidad para aumentar competitividad y capacidad exportadora.
Además del impacto económico directo, la industria farmacéutica mueve una extensa red de actividades relacionadas con logística, transporte, almacenamiento, distribución comercial, investigación científica, servicios especializados y cadenas de insumos.
Pero el crecimiento del sector sigue acompañado de una fuerte dependencia externa. Entre 2015 y 2025, las importaciones farmacéuticas pasaron de USD 2.332 millones a USD 3.950 millones, mientras las exportaciones cayeron de USD 509 millones a USD 416 millones.
El mercado farmacéutico colombiano continúa dominado en valor por productos importados, especialmente medicamentos, vacunas, biológicos y materias primas. Para septiembre de 2025, los productos importados concentraban cerca del 71% del valor total del mercado, frente al 29% correspondiente a producción nacional.
Sin embargo, en volumen de unidades vendidas el comportamiento es distinto. Los medicamentos fabricados en Colombia mantienen una participación cercana al 62%, especialmente dentro del canal comercial y en categorías de consumo masivo.
Entre las categorías con mayor crecimiento aparecen analgésicos, antiinflamatorios, antidiabéticos y soluciones intravenosas, impulsadas por el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades cardiovasculares, diabetes y patologías crónicas.
El sector también enfrenta retos regulatorios importantes. Actualmente existen cerca de 12.800 trámites pendientes relacionados con registros sanitarios y modificaciones regulatorias. Algunos procesos pueden tardar hasta 2,4 años en evaluación farmacológica y alrededor de 16 meses en cambios de alto impacto.
La industria considera que reducir esos tiempos será determinante para acelerar el acceso a medicamentos, fortalecer la producción local y mejorar la competitividad del país dentro del mercado farmacéutico regional.