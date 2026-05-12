Fondo Nacional del Ahorro abrió inscripciones para nueva feria de vivienda en 2026: siga el paso a paso

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las entidades más importantes en el país y que le brinda la oportunidad a millones de colombianos de tener casa propia. Este es uno de los anhelos de muchos, quienes buscan un refugio seguro para individuos y sus familias. Además es una inversión sólida que suele valorizarse con el tiempo, convirtiéndose en un activo financiero seguro.

Recientemente se conoció que la entidad abrirá una nueva edición de la Feria de Vivienda los días 22, 23 y 24 de mayo en la ciudad de Bogotá. El lugar en donde se realizará será en la sede principal de la entidad, ubicada en la localidad de Puente Aranda, más exactamente en la Carrera 65 # 11 – 83.

La Feria de Vivienda del FNA ofrecerá opciones de financiación y asesoría para quienes buscan casa propia. Foto: nicolás linares- semana

La feria permitirá a los asistentes que consulten opciones de financiación, las cuales incluyen leasing habitacional, créditos sin cuotas iniciales, además de tener aliados en el lugar, como lo son las cajas de compensación y aliados del sector constructor.

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El horario de atención es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y para asistir deberá inscribirse previamente a través de un proceso sencillo. Aquí le contamos cómo deberá hacerlo para poder ingresar.

Lo primero que debe hacer es ingresar al siguiente link.

Luego de ello deberá llenar su nombre completo, número de documento, edad, número de teléfono, correo electrónico y otros datos adicionales que le pedirán.

Los asistentes a la feria podrán conocer alternativas de crédito, leasing habitacional y financiación del 100 %. Foto: adobestock

Es importante que sepa que una de las novedades de la feria es la nueva financiación del 100%, que elimina la barrera de la cuota inicial para compradores que no puedan costearla.

A pesar de la pausa en abril, tasas del Banco de la República podrían llegar, al menos, a 12,25 % al cierre del año: Corficolombiana

Si usted desea acceder a estos beneficios lo primero que debe hacer es afiliarse a la entidad, ya sea a través del depósito de sus cesantías o de un ahorro voluntario contractual por el que también puede optar.