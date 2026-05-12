Dólar amanece impulsado al alza en la jornada de este 12 de mayo: precio oficial en la Bolsa

El dólar inició la cotización de este 12 de abril en un precio de $3.770, lo que significó un alza de $11 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.759.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.772. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.765. El precio promedio es de $3.767.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 6,50 millones, registrando además un volumen promedio de 279,83 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,3 %, llegando a las 98,236 unidades.

Inflación Foto: stock.adobe.

Inflación en EE. UU. alcanzó en abril su nivel más alto en tres años por la guerra en Irán

La inflación de Estados Unidos subió en abril a su nivel más alto en tres años, en línea con las expectativas del mercado, por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio sobre la economía más grande del mundo.

El índice de precios al consumidor se ubicó en un 3,8 % a doce meses, indicó la oficina de estadísticas, la escalada más pronunciada desde mayo de 2023.

El índice de precios al consumo (IPC) interanual había sido del 3,3 % en marzo y el 2,4 % en febrero.

A pesar de la pausa en abril, tasas del Banco de la República podrían llegar, al menos, a 12,25 % al cierre del año: Corficolombiana

La gasolina tiene un gran peso (+28,4 % interanual) en este récord en tres años, pero las subidas de precios han sido generalizadas, desde los productos de la canasta del supermercado hasta los alquileres.

La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, parece estar en un punto muerto y los precios del petróleo se mantienen ligeramente por encima de 100 dólares el barril.

Un galón (casi 3,8 litros) de gasolina normal cuesta una media de 4,50 dólares en Estados Unidos, frente a los aproximadamente 3 dólares justo antes de la guerra, según el último informe de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Inflación en EE.UU. alcanzó en abril su nivel más alto en tres años por la guerra en Irán Foto: Adobe Stock

De cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebrarán el 3 de noviembre, el Gobierno de Donald Trump asegura que las perturbaciones económicas son temporales, consciente de la importancia que tiene el poder adquisitivo entre los votantes estadounidenses.