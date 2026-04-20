Por violación al régimen de control de precios, la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC impuso una millonaria multa al laboratorio farmacéutico Bayer y a Comfenalco Quindío, ¿Cuáles fueron las faltas?.

Cielo Rusinque Superintendente de Industria Foto: PRESIDENCIA

La multa sobrepasa los $1.379 millones, según la entidad de vigilancia y control, los mencionados vendían los medicamentos por encima de los precios máximos regulados por el Gobierno Nacional.

De esta manera, según la entidad de control, los afectados son los recursos del sistema de salud y el acceso de los pacientes a los tratamientos.

Sobrecostos superiores al 400 %

Al decir de la SIC, pudieron comprobar que, en el caso de Comfenalco Quindío, por ejemplo, se evidenció que las circunstancias por las cuales se les señala, ocurrieron en 2023. Para esa época comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% sobre el precio máximo permitido.

Se trataba de medicamentos que son de uso clave para los ciudadanos, entre ellos, uno que es indicado para la anemia, que se expende con el nombre comercial de Ferinject. Para este caso, el precio máximo era de $82.752 y lo vendían $413.760.

Otro de los medicamentos con sobreprecio es uno utilizado para la artritis y enfermedades autoinmunes. Se le comercializa con el nombre de Depo-Medrol y mientras el precio máximo era de $5.029, fue comercializado por $23.425, según las investigaciones que ha adelantado la SIC.

Medicamentos Foto: Generada con IA (Gemini)

Medicamentos que presuntamente Bayer vendía más caros

Según la información suministrada por la SIC, en el caso del laboratorio Bayer, la entidad de vigilancia pudo comprobar que los sobreprecios oscilaban entre 26,52 % y 46,81 % en al menos 83.525 unidades de un medicamento comercializado como Neogynon, que es utilizado como anticonceptivo y en tratamientos para trastornos menstruales y de fertilidad.