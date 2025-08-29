Suscribirse

Política

La SIC sancionó a tres empresas distribuidoras de medicamentos por incrementar hasta en un 7.000 % los precios

El presidente Petro aseguró que estas empresas iban “contra la sociedad y los pacientes de Colombia”.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 1:24 p. m.
Medicamentos Coopidrogas
Las sanciones corresponden a un fallo de primera instancia. Las empresas involucradas podrán interponer recursos de reposición y apelación. | Foto: Coopidrogas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encendió las alarmas en el sector salud tras imponer sanciones por un total de 5.763 millones de pesos a tres sociedades que, en su calidad de mayoristas e IPS, excedieron los precios máximos de venta de varios medicamentos esenciales.

Las irregularidades fueron detectadas durante visitas de inspección en Cúcuta y Cali, donde la SIC verificó las operaciones de la Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S. A. S., Fabilu S. A. S. y Fabisalud IPS S. A. S. Según el ente de control, estas compañías habrían actuado bajo posibles vínculos de representación y control familiar, lo que genera aún más preocupaciones.

Ante el anuncio de las sanciones por parte de la SIC, el presidente Petro publicó un mensaje a través de su cuenta de X, en el que señaló que los “sobrecostos hasta de 7.000 % en medicamentos van contra la sociedad y los pacientes de Colombia. Tres sociedades mayoristas son las responsables”.

Uno de los casos más graves se presentó con la Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S. A. S., que, según la investigación entre octubre de 2022 y junio de 2023, comercializó 47 medicamentos con incrementos que oscilaron entre 1,24 % y más de 7.000 %.

El medicamento Tisseel, usado en cirugías para detener hemorragias, es un ejemplo de ello, dice la SIC. Su precio máximo era de 585.368, pero terminó vendido por 4.7 millones de pesos.

La empresa Fabilu S. A. S. tampoco salió bien librada. Como mayorista, comercializó en 2023 nueve medicamentos con sobrecostos de hasta 164 %. El anticoagulante Clexane, cuyo precio regulado era de 12.089 pesos, se vendió en 32.000.

La abogada constitucionalista Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio desde febrero de 2024, es considerada una de las activistas más firmes del progresismo.
La abogada constitucionalista Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio desde febrero de 2024, es considerada una de las activistas más firmes del progresismo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La situación se agravó cuando la SIC la analizó como propietaria de la Clínica Colombia, en Cali: allí se detectaron sobreprecios que alcanzaron el 2.175 %. El mismo Tisseel, por ejemplo, fue facturado en 7.1 millones de pesos, cuando el límite legal era de 313.172 pesos.

La tercera compañía sancionada fue Fabisalud IPS S. A. S., dueña de la Clínica Cristo Rey, que durante 2023 aplicó sobrecostos de hasta el 100 % en cuatro medicamentos.

Entre ellos figura el Symbicort Turbuhaler, recetado para pacientes con asma y EPOC, cuyo precio máximo de 55.114 pesos fue duplicado y vendido en 110.229.

Closeup view of pharmacist hand taking medicine box from the shelf in drug store.
La SIC aseguró que se estaban cobrando precios que estaban por encima del 7.000 % del precio autorizado. | Foto: Coopidrogas

La SIC subrayó que el control de precios es una medida esencial del Gobierno para proteger a los pacientes, garantizar el acceso a tratamientos vitales y evitar que los recursos públicos destinados al sistema de salud sean desviados por prácticas abusivas del mercado.

Las sanciones corresponden a un fallo de primera instancia. Las empresas involucradas podrán interponer recursos de reposición y apelación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La nueva política de Costco que entrará en vigencia a partir del 31 de agosto: estos serán los clientes beneficiados

2. “¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

3. Esposo de Aída Victoria Merlano responde a Yina Calderón por tildarlo de “infiel” y meterse con su pareja: “Hay que ser muy basura”

4. Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

5. Egan Bernal subió puestos en la Vuelta a España: clasificación general tras la etapa 7

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SICGustavo PetroMedicamentosSanciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.