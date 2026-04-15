Superintendencia de Industria y Comercio realiza seguimiento a la venta de boletería para el concierto de BTS en Bogotá

La llegada de la banda BTS al país ha sido una de las noticias más importantes en materia musical para el país. Hace algunos días, por medio de las plataformas de venta definidas para el evento, los fans del grupo de Corea del Sur pudieron acceder a la compra de las boletas de las dos fechas que tendrán en la ciudad de Bogotá.

BTS Colombia: venta general de las boletas se agotó en una hora

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), anunció que desde el mes de febrero de 2026 inició, en el marco de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), el seguimiento a las actividades relacionadas con el concierto de la agrupación musical BTS, programado para los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

La SIC vigila el proceso de venta de las boletas para BTS en Bogotá. Foto: Netflix

“En desarrollo de estas actuaciones, y a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, la Entidad dio apertura a una averiguación preliminar con el propósito de conocer en detalle la información que sería suministrada a los consumidores, así como las medidas tecnológicas implementadas durante las etapas de preventa y venta de boletería. Lo anterior, teniendo en cuenta la alta demanda generada por la amplia fanaticada de la agrupación en el país”, señaló la SIC.

La entidad señala que, en atención a las múltiples denuncias presentadas por ciudadanos que intentaron adquirir entradas para los mencionados conciertos, la SIC realizó nuevos requerimientos a las empresas involucradas.

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“En estos, se solicita detallar de manera precisa sobre la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización”, puntualizó la SIC.

#Atención 🚨 #LaSICDelCambio hace seguimiento a la venta de boletería del concierto de BTS en Bogotá. Solicitó información a las empresas para verificar condiciones de venta, medidas tecnológicas y garantizar los derechos de los consumidores. pic.twitter.com/GAr8TBktb0 — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 15, 2026

Por último, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que continuará adelantando las actuaciones correspondientes, con el fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores y, de ser el caso, adoptará las medidas a que haya lugar conforme a la normativa vigente.

Recomendaciones para los fanáticos

Comprar las boletas en puntos y plataformas oficiales

No apoyar la reventa

Denunciar cualquier tipo de fraude

Acatar las medidas de los organizadores de los eventos

No enviar dinero a terceros que aseguren la entrada al evento.