Suscribirse

Nación

Ministerio de Salud tiene dos meses para presentar plan contra el desabastecimiento de medicamentos en Colombia

La Corte Constitucional declaró incumplimiento “medio” en la sentencia que ordenó enfrentar los problemas sobre los medicamentos en el país.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 4:13 p. m.
Imagen referencia de medicamentos y la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional declaró "medio" el cumplimiento de la sentencia que ordenó enfrentar el desabastecimiento y los sobrecostos de medicamentos. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Semana

La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional sobre la sentencia que ordenó enfrentar el problema de desabastecimiento y sobrecostos de medicamentos en Colombia le dio al Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, dos meses para que presente un plan completo que permita superar esta dificultad por la que atraviesa el sistema de salud en la actualidad.

El documento de 66 páginas, firmado por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero, le ordenó al Ministerio de Salud que en los próximos dos meses “remita el detalle de las actividades que reportó en el documento del 25 de mayo de 2025 conforme a las cuales en diciembre de 2025 promulgará e implementará la Nueva Política Nacional Farmacéutica con inclusión de disposiciones dirigidas a controlar los sobrecostos de medicamentos en el país”.

Contexto: Droguerías en territorios apartados han generado más de $425 mil millones en lo que va de 2025
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo también deberá reportar en ese tiempo la cantidad de medicamentos desabastecidos a la fecha o en riesgo de estarlo, y en detalle los fármacos y dispositivos médicos frente a los cuales exista ese riesgo por el régimen de control de precios de medicamentos.

La Sala de Seguimiento también le ordenó al Ministerio de Salud indicar “si estos medicamentos en desabastecimiento o riesgo de ello, que se encuentran regulados, tienen un sustituto en el mercado e indique cuál. De acuerdo con el resultado, identifique la necesidad de diseñar e implementar un plan nacional de mitigación de desabastecimientos críticos relacionados con medicamentos controlados normativamente”.

Contexto: Invima alerta por venta ilegal de medicamento usado por muchos en Colombia: ojo con este lote

Dicho plan debe incluir respuestas regulatorias inmediatas, medidas de importación y articulación institucional, en especial frente a medicamentos huérfanos, oncológicos y de enfermedades de alto costo.

“Remita un cronograma en el que exponga y detalle las actividades que considere necesarias desarrollar durante el último trimestre del 2025, para fortalecer el Sismed, con miras a que recolecte los precios, unidades comercializadas y refleje la capacidad productiva y los inventarios reales del país”, fue otra de las órdenes para enfrentar la crisis de medicamentos en Colombia.

Crisis de MEDICAMENTOS en Colombia, ¿qué es lo que está pasando? | El Debate

La Corte Constitucional destacó que esta estrategia deberá entrar en funcionamiento a más tardar el 1.º de enero de 2026, para contribuir con la toma de decisiones de control de precios de medicamentos y los sobrecostos al interior del sistema de salud.

El ministro Jaramillo deberá “coordinar con el Ministerio de Hacienda y la Adres, una estrategia para determinar, depurar y pagar la cartera vencida que se determine de conformidad con lo ordenado”.

El Gobierno Petro contará con dos meses para presentar dicho cronograma, mientras que la SuperSalud, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deberán intensificar sus esfuerzos investigativos para enfrentar los sobrecostos y el desabastecimiento de medicamentos en el país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video: colapsa sección de un edificio de gran altura en Nueva York y genera conmoción

2. Resultados de admisión a la Universidad Nacional 2026-1: ¿cómo consultar el puntaje y cuánto necesita como mínimo?

3. Solución al caos de Liverpool sería otro colombiano: indirecta al club levanta sorpresa en Europa

4. Gesto de Richard Ríos levanta aplausos en Benfica: video revela lo que hizo tras su autogol

5. Petro reveló inesperado giro que tuvo la Hacienda Nápoles, de Pablo Escobar. Su Gobierno dio la orden

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalMedicamentosAdresMinisterio de HaciendaMinisterio de Salud

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.