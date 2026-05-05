Francia impone millonaria multa contra empresas farmacéuticas por publicidad antiobesidad

Las autoridades francesas anunciaron este lunes la imposición de una multa de 2 millones de euros (2,34 millones de dólares) contra los laboratorios farmacéuticos Novo Nordisk y Eli Lilly tras la difusión de publicidad sobre la obesidad.

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La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos (ANSM), un organismo público encargado de evaluar los riesgos y la eficacia de estos productos en Francia, centró su decisión en la publicidad difundida entre el gran público en redes sociales, carteles, prensa, etc.

Las sanciones podrían ser mayores en caso de volver a incumplir las normas. Foto: Getty Images

Estas campañas son “susceptibles de inducir a error al público en un contexto marcado por una fuerte mediatización y un uso indebido creciente de los análogos del GLP-1 (aGLP-1), especialmente con fines de pérdida de peso por motivos estéticos”, subraya.

La autoridad sanitaria impuso una sanción global de más de 1,78 millones de euros a Novo Nordisk France, por los anuncios sobre sus medicamentos Saxenda y Wegovy, usados en el tratamiento de la obesidad.

La ANSM también sancionó a Eli Lilly France con 108.766 euros por una campaña que promovía ante el gran público su especialidad contra la obesidad Mounjaro.

La legislación francesa prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a prescripción médica obligatoria, recuerda el organismo.

Novo Nordisk France indicó a AFP que “rechaza firmemente” la decisión del organismo y que estudia recurrirla.

Por su parte, Eli Lilly France dijo tomar nota de la decisión y estimó que su campaña de sensibilización difundida en abril de 2025 era “conforme al marco aplicable a las comunicaciones relativas a la salud humana”.

Las sanciones se dan por una serie de campañas publicitarias. Foto: Getty Images

Otras sanciones

Reino Unido anunció el lunes una multa a una filial del gigante estadounidense Apple por infringir las sanciones británicas contra Rusia, con dos pagos a una plataforma de este país, entonces controlada por otra entidad sancionada.

La multa de 390.000 libras (495.000 dólares) fue impuesta a la empresa Apple Distribution International (ADI), con sede en Irlanda, según la Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras (OFSI), dependiente del Tesoro británico.

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La OFSI reprocha a ADI haber realizado dos pagos en 2022 por un total de 635.618,75 libras (807.200 dólares) a Okko, una plataforma rusa de streaming, que entonces era propiedad de JSC New Opportunities, entidad sujeta a sanciones británicas.

Pese a todo, el organismo subraya que “ADI divulgó voluntariamente estos pagos” a posteriori y “no tenía intención, conocimiento, ni motivos razonables para sospechar que estos pagos constituirían una infracción de las sanciones financieras”.

*Con información de AFP.