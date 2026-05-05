Francia impone millonaria multa contra empresas farmacéuticas por publicidad antiobesidad

Las autoridades francesas anunciaron este lunes la imposición de una multa de 2 millones de euros (2,34 millones de dólares) contra los laboratorios farmacéuticos Novo Nordisk y Eli Lilly tras la difusión de publicidad sobre la obesidad.
La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos (ANSM), un organismo público encargado de evaluar los riesgos y la eficacia de estos productos en Francia, centró su decisión en la publicidad difundida entre el gran público en redes sociales, carteles, prensa, etc.
Estas campañas son “susceptibles de inducir a error al público en un contexto marcado por una fuerte mediatización y un uso indebido creciente de los análogos del GLP-1 (aGLP-1), especialmente con fines de pérdida de peso por motivos estéticos”, subraya.
La autoridad sanitaria impuso una sanción global de más de 1,78 millones de euros a Novo Nordisk France, por los anuncios sobre sus medicamentos Saxenda y Wegovy, usados en el tratamiento de la obesidad.
La ANSM también sancionó a Eli Lilly France con 108.766 euros por una campaña que promovía ante el gran público su especialidad contra la obesidad Mounjaro.
La legislación francesa prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a prescripción médica obligatoria, recuerda el organismo.
Novo Nordisk France indicó a AFP que “rechaza firmemente” la decisión del organismo y que estudia recurrirla.
Por su parte, Eli Lilly France dijo tomar nota de la decisión y estimó que su campaña de sensibilización difundida en abril de 2025 era “conforme al marco aplicable a las comunicaciones relativas a la salud humana”.
Otras sanciones
Reino Unido anunció el lunes una multa a una filial del gigante estadounidense Apple por infringir las sanciones británicas contra Rusia, con dos pagos a una plataforma de este país, entonces controlada por otra entidad sancionada.
La multa de 390.000 libras (495.000 dólares) fue impuesta a la empresa Apple Distribution International (ADI), con sede en Irlanda, según la Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras (OFSI), dependiente del Tesoro británico.
La OFSI reprocha a ADI haber realizado dos pagos en 2022 por un total de 635.618,75 libras (807.200 dólares) a Okko, una plataforma rusa de streaming, que entonces era propiedad de JSC New Opportunities, entidad sujeta a sanciones británicas.
Pese a todo, el organismo subraya que “ADI divulgó voluntariamente estos pagos” a posteriori y “no tenía intención, conocimiento, ni motivos razonables para sospechar que estos pagos constituirían una infracción de las sanciones financieras”.
*Con información de AFP.