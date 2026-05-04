Neiva será sede de ‘Conexión E-commerce’ para fortalecer capacidades digitales de MiPymes

La plataforma de comercio electrónico Tiendanube, en alianza con la Cámara de Comercio del Huila y la Alcaldía de Neiva, realizará ‘Conexión E-commerce’, programa de capacitación para emprendedores y MiPymes. El evento será el 5 de mayo de 2026 en el Centro Empresarial Huila E, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., con entrada gratuita y cupo para 400 personas.

El encuentro está dirigido a negocios en crecimiento, empresas con presencia en redes sociales y marcas interesadas en fortalecer su canal digital. La agenda incluye creación de contenido, estrategias de conversión, uso de herramientas digitales, aplicaciones de inteligencia artificial, preguntas con expertos, conversatorio con marcas locales y sesión práctica.

“Esta alianza estratégica es un paso decisivo para fortalecer el tejido empresarial de Neiva, entregando herramientas digitales que permiten a nuestras MiPymes escalar sus ventas y profesionalizar su gestión. Al integrar tecnología de vanguardia con el acompañamiento institucional, estamos facilitando soluciones reales que se traducen en la creación de empleo y en crecimiento económico sostenible. Nuestro compromiso es seguir impulsando estos espacios de formación técnica para consolidar a Neiva como un referente de innovación y emprendimiento digital”, afirmó Víctor Rubiano, director de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Huila.

“Nuestra llegada a Neiva con Conexión E-commerce responde a la convicción de que la tecnología debe ser motor de desarrollo en todas las regiones de Colombia. No se trata solo de abrir una tienda online, sino de dotar a los emprendedores y MiPymes del Huila de criterio estratégico necesario para transformar sus negocios. Queremos que el talento local no solo participe en el mercado digital, sino que lidere con marcas escalables, sostenibles y capaces de conectar con consumidores en todo el país a través de la tecnología”, afirmó Melisa Parra Valencia, coordinadora de Alianzas y Eventos en Tiendanube Colombia.