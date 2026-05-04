Análisis destaca optimismo del consumidor colombiano pese a entorno de tensión electoral: “Atraviesa un momento de expectativa”

Ipsos Colombia, a través de su estudio Global Trends en su novena edición, señaló que el país atraviesa un periodo de expectativa en medio del clima electoral y la presión económica.

La CEO de Ipsos Colombia, María Paula Molina, afirmó que “Colombia atraviesa un momento de expectativa”, al referirse al contexto actual de tensión política y social que influye en las dinámicas económicas.

El estudio advierte que, a nivel global, se registra una caída del optimismo, aunque en Colombia persiste una percepción diferente frente al futuro.

De acuerdo con el análisis, en distintos países se observa una tendencia al endurecimiento de posturas en temas de identidad como género, inmigración y nacionalismo, así como un aumento del individualismo como respuesta a múltiples crisis.

En el caso colombiano, el bienestar emocional ha adquirido un papel central en la percepción de éxito personal, junto con la salud física y la estabilidad financiera.

El informe indica que las marcas se han convertido en espacios de decisión individual para los consumidores. Según Molina, esto transforma la compra en “un acto de soberanía individual”.

Asimismo, el estudio señala que el consumidor colombiano prioriza el valor sobre el precio, y en algunos casos asocia la compra de productos locales con “orgullo colombiano”.

En materia de sostenibilidad, el documento plantea que esta dejó de ser un discurso aspiracional para convertirse en una exigencia del consumidor, que demanda transparencia y rechaza prácticas engañosas.

Sobre tecnología, Ipsos describe una relación dual en la que la innovación es bien recibida cuando facilita procesos, pero genera rechazo cuando reemplaza la interacción humana.

En ese sentido, el estudio destaca que la atención personalizada sigue siendo un factor determinante en la experiencia del consumidor.

Finalmente, el informe señala que el 80 % de los encuestados en Colombia considera su calidad de vida como buena y espera que el futuro sea mejor.