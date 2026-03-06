CÁPSULA

Percepción sobre igualdad de género y feminismo varía entre países, según estudio global de Ipsos

Una encuesta realizada en 24 países con motivo del Día Internacional de la Mujer analiza percepciones sobre avances en igualdad de género, identificación con el feminismo y expectativas sobre el futuro de las mujeres jóvenes.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 6:47 p. m.
Equidad de género. (Imagen de referencia)
Equidad de género. (Imagen de referencia)

Ipsos presentó este 5 de marzo los resultados de su estudio global con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026, en el que se analizaron percepciones sobre igualdad de género, identificación con el feminismo y expectativas frente al futuro de las mujeres jóvenes.

La encuesta se realizó en 24 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Colombia en América Latina, así como Estados Unidos, España, Suecia, Australia y Japón. El informe busca ofrecer una visión comparativa sobre cómo distintas sociedades evalúan los avances en materia de equidad.

Según María Paula Molina, CEO de Ipsos Colombia, “en el caso de nuestro país, el informe revela que el 61% de los encuestados considera que ya se ha avanzado lo suficiente en igualdad de derechos, con una diferencia marcada entre hombres (65%) y mujeres (58%). Esta percepción refleja un optimismo moderado, aunque con matices de género que evidencian distintas lecturas sobre el progreso alcanzado”.

“Otro hallazgo relevante del estudio es que los colombianos se definen como feministas, cifra que se distribuye en 35% de mujeres y 32% de hombres. Además, un 70% cree que sería mejor si las mujeres ocuparan cargos de responsabilidad, mientras que un notable 60% confía en que las jóvenes tendrán una vida mejor que la de sus padres, lo que posiciona a Colombia como uno de los países más optimistas de la región respecto al futuro femenino”, aseguró Molina.

En comparación con otros países de América Latina, Argentina registra un 60% de percepción de avances en igualdad de género y un 34% de identificación con el feminismo, cifras cercanas a las de Colombia. En Perú, el 60% de la población se declara feminista, proporción superior a la colombiana. En México, el 66% considera que la igualdad ha alcanzado un punto suficiente, mientras que el 34% se identifica como feminista. Chile presenta porcentajes de 65% y 35%, respectivamente.

Brasil, por su parte, registra un 52% de percepción de avances y un 39% de identificación con el feminismo. En la región, el estudio señala que entre el 53% y el 66% de los encuestados considera que los hombres se benefician más de los roles tradicionales asignados a las mujeres.

Fuera de América Latina también se evidencian diferencias. En Australia, el 46% considera suficientes los avances en igualdad y el 40% se define como feminista. En Estados Unidos, el 40% cree que se ha avanzado lo suficiente y el 63% considera que sería mejor si las mujeres ocuparan cargos de responsabilidad.

En España, el 48% considera suficientes los avances, mientras que el 59% respalda una mayor presencia de mujeres en cargos de responsabilidad. Japón presenta las cifras más bajas: el 28% cree que se ha avanzado lo suficiente y el 14% se identifica como feminista. En Suecia, el 42% considera suficientes los avances y el 55% apoya que más mujeres ocupen cargos de liderazgo.

