BBVA entra a la carrera por masificar los pagos QR entre personas naturales

Los pagos digitales en Colombia siguen ampliando su alcance hacia usuarios que históricamente habían quedado por fuera de herramientas financieras más sofisticadas.

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En esa línea, BBVA lanzó una nueva solución que permitirá a cualquier persona recibir pagos mediante códigos QR directamente desde su celular, sin necesidad de datáfonos, registros comerciales ni costos adicionales para el usuario.

La herramienta estará integrada con Bre-B, el sistema de interoperabilidad financiera que busca facilitar transferencias inmediatas entre distintas entidades bancarias en el país.

Con esto, el QR deja de estar limitado a comercios formales y empieza a extenderse a trabajadores independientes, vendedores informales, profesionales freelance, trabajadores temporales y usuarios que realizan pagos frecuentes entre personas.

Según explicó la entidad, los usuarios podrán generar un código QR asociado a sus llaves personales en menos de cinco segundos y recibir dinero de manera compatible desde diferentes bancos y plataformas financieras. La solución también busca reducir errores asociados a digitación manual de datos y fortalecer la seguridad en las transacciones entre personas naturales.

El lanzamiento se produce mientras el sistema financiero colombiano acelera la transición hacia modelos de pagos inmediatos, interoperables y de bajo costo, impulsados por el crecimiento de billeteras digitales y transferencias electrónicas.

La expansión de este tipo de herramientas coincide además con el crecimiento de economías independientes y trabajos de corto plazo, donde gran parte de los cobros todavía depende del efectivo o de transferencias manuales.

Para el sector financiero, los códigos QR se han convertido en una alternativa de bajo costo para ampliar inclusión financiera y facilitar pagos cotidianos sin infraestructura física adicional.

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BBVA aseguró que el objetivo es facilitar operaciones diarias y ampliar el acceso a mecanismos de pago digitales entre personas naturales.

La entidad también destacó que la interoperabilidad permitirá que usuarios de distintas entidades financieras puedan realizar pagos de manera compatible dentro del ecosistema Bre-B.

Actualmente, BBVA tiene presencia en los 32 departamentos del país, cuenta con cerca de 400 oficinas, más de 3 millones de clientes y alrededor de 5.150 colaboradores, de los cuales aproximadamente el 56% son mujeres.