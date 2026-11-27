Colombia tiene científicos que investigan candidatos vacunales, empresas que incorporan tecnologías y proyectos para recuperar capacidades industriales. Sin embargo, esos avances no significan que en la actualidad exista una cadena nacional capaz de desarrollar una vacuna humana desde el laboratorio hasta su fabricación a escala.

Entre una formulación experimental y un producto disponible, hay etapas que requieren tiempo, financiación, regulación e infraestructura. Esa distancia permite entender el momento que vive el país. Las iniciativas de VaxThera, la Universidad Nacional, BogotáBio y Vecol muestran adelantos en esos frentes, aunque no todos parten del mismo punto ni persiguen el mismo objetivo.

La ciencia busca dar el siguiente paso

En Medellín, el programa One Health, impulsado por la Universidad Nacional y la Universidad de Wisconsin, ha construido capacidades para estudiar patógenos y analizar información genómica. El laboratorio estudia virus, bacterias y parásitos, y participa en investigaciones sobre enfermedades infecciosas, entre ellas candidatos vacunales asociados al zika. Su director, Juan Pablo Hernández, planteó que el desafío es evitar que ese conocimiento se quede en publicaciones académicas: “Esa investigación básica tiene que volverse una investigación más elevada, que sea un producto, que se convierta en una terapia”.

Ese paso también está presente en el trabajo del grupo Mimetismo Molecular de los Agentes Infecciosos, de la Universidad Nacional, dirigido por José Manuel Lozano Moreno. El equipo creó una plataforma sintética basada en péptidos y, durante la pandemia, produjo cinco formulaciones para un prototipo contra el covid-19. Lozano afirmó que el candidato superó las fases preclínicas en experimentos controlados. La experiencia sirvió de base para que un consorcio de diez aliados presentara una propuesta de desarrollo de candidatos contra el dengue y, como alternativas, zika, chikunguña o fiebre amarilla. La propuesta está en nivel de madurez tecnológica TRL-3 y requiere financiación para avanzar; aún no está en etapa clínica.

Mientras los grupos universitarios trabajan en conocimiento y candidatos tempranos, VaxThera busca reunir investigación y capacidad de manufactura. Con sede en Rionegro, Antioquia, la compañía del Grupo Sura trabaja con cuatro plataformas: ARN mensajero, vectores virales, proteínas recombinantes y virus vivos atenuados. Su presidente, Jorge Osorio, afirmó que adelanta candidatos contra fiebre amarilla, dengue, zika y chikunguña, diseñados por científicos colombianos. También menciona UniVax, una propuesta de vacuna universal contra el covid-19 basada en vectores virales, con resultados preclínicos.

VaxThera reporta capacidad para producir 100 millones de dosis anuales de vacunas y biológicos. Proyecta ampliarla a 250 millones con una segunda fase que cuenta con recursos iniciales del Banco Europeo de Inversión. Esa capacidad, sin embargo, no significa que sus desarrollos estén listos para producirse ni que haya vacunas propias aprobadas. Osorio recordó que la puesta en marcha de un producto nuevo implica diseño, estudios preclínicos y ensayos clínicos, un proceso que puede tardar entre diez y 15 años.

Transferir tecnología

La fabricación local es otro de los eslabones que Colombia intenta recuperar. En Bogotá, ese propósito está detrás de BogotáBio, un proyecto que busca consolidar infraestructura y conocimiento mediante una alianza con Sinovac. Su director, Leonardo Arregocés, precisó: “BogotáBio no es una fábrica de vacunas”. La planta tiene diseños básicos, pero aún requiere diseños de detalle, construcción y dotación. Su meta es entregar vacunas al Gobierno nacional en 2030.

El acuerdo contempla comenzar con tres vacunas que ya se utilizan en el país: varicela, hepatitis A y polio. La primera fase prevé recibir el producto congelado y realizar el envasado y terminado. La elaboración completa, desde el antígeno –el componente que estimula la respuesta inmunitaria–, está proyectada a partir de 2034. Envasar un producto importado incorpora procesos industriales en Colombia, pero no equivale a fabricar desde el principio el componente activo.

Vecol, por su parte, acumula más de 72 años de experiencia en biológicos veterinarios, con infraestructura, investigación y control de calidad. Su portafolio incluye vacunas para bovinos, bufalinos y peces. Ahora busca ampliar sus capacidades hacia biológicos humanos, un tránsito que exige transferencia tecnológica, instalaciones especializadas y requisitos sanitarios específicos.

Su presidente, Jefferson Vega, destacó ColombiaVac, un programa que adelanta desde 2024 junto con el Instituto Nacional de Salud para fortalecer la transferencia tecnológica y la formación de personal. Resaltó también el acuerdo con la surcoreana SK bioscience para transferir tecnología de SkyVaricella, vacuna contra la varicela precalificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Vecol reporta, además, la creación de una vacuna antirrábica humana, aunque la información entregada no precisa en qué etapa se encuentra. La experiencia veterinaria aporta una base industrial, pero aún no implica contar con una línea de producción de vacunas humanas.

El desafío es conectar las capacidades

El país no parte de cero, pero sus avances están distribuidos en distintas etapas de una cadena compleja. Hay investigación básica, candidatos que apenas comienzan su desarrollo, plataformas tecnológicas, plantas con capacidad declarada y acuerdos para transferir procesos de fabricación. El reto es lograr que esas piezas se conecten y puedan sostenerse en el tiempo.

Para ello, las entrevistas señalan obstáculos que van más allá de la ciencia. Osorio planteó la necesidad de políticas farmacéuticas de largo plazo, mayor capacidad regulatoria y financiación para inversiones de alto costo. Lozano advirtió que las vacunas obtenidas mediante síntesis química plantean desafíos para el marco regulatorio colombiano y que las dificultades de financiación afectan incluso las primeras fases de investigación. Hernández, por su parte, insistió en acercar la academia a la industria y a las necesidades de los territorios.

La autonomía sanitaria no se mide solo por el número de laboratorios o la capacidad instalada de una planta. Depende de que Colombia pueda sostener la investigación, llevar los candidatos a las etapas preclínicas y clínicas, transferir o estructurar tecnologías, fabricar bajo estándares de calidad y garantizar que los productos lleguen a la población. Esa es la brecha que las iniciativas actuales buscan cerrar.