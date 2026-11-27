Un medicamento aprobado en Estados Unidos o Europa puede tardar mucho tiempo en llegar a Colombia. Antes de comercializarse, debe superar la evaluación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad que reconoce limitaciones tecnológicas y falta de personal. En mayo de 2026, el Invima acumulaba 12.466 trámites pendientes. De ellos, 121 correspondían a registros nuevos, según la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro). Estas solicitudes tardaban, en promedio, 33 meses en resolverse, más del triple de los diez meses contemplados como referencia legal.

Óscar Bernal, profesor de la Universidad de los Andes, advirtió que el Invima es un establecimiento adscrito al Ministerio de Salud, no una agencia autónoma, y tiene restricciones de presupuesto y planta. Además, opera con el decreto 677 de 1995 como marco de referencia. Renovaciones, modificaciones y registros nuevos compiten por la misma capacidad de evaluación. “Las solicitudes hacen fila en un mismo carril”, dijo Bernal. Habló, además, de “regulación defensiva”: el temor a aprobar un producto con problemas pesa más que el costo de demorar la decisión.

Óscar Bernal, profesor de la Universidad de los Andes. Foto: Suministrada - API

En la mesa técnica de la Comisión Séptima del Senado, el 17 de noviembre de 2026, Andrey Forero Espinosa, profesional especializado de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, reconoció dos causas internas. “Una de las principales razones (...) es el tema tecnológico”, afirmó. También admitió que “el instituto adolece de una deficiencia de personal que sería muy importante fortalecer, especialmente en términos del número de evaluadores”. La planta, explicó, no ha cambiado. “La planta que tenemos de hace 15 o 10 años es la misma que hay actualmente”, añadió.

El Fifarma Patient W.A.I.T. Indicator 2026 calcula 41 meses para Colombia desde la primera autorización de la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos. El promedio regional es 36; Brasil tarda 25 y México, 34. De 447 innovaciones aprobadas entre 2014 y 2025, Colombia autorizó 105; Brasil, 219 y México, 165. Diego Salas, director de Asuntos Regulatorios y Farmacovigilancia de Fifarma (Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica), pidió distinguir la aprobación sanitaria de la incorporación al sistema de salud. La primera verifica calidad, seguridad y eficacia; la segunda determina cuándo el tratamiento queda disponible. “El objetivo no es reducir las exigencias de calidad, seguridad y eficacia, sino evitar que regulaciones desactualizadas se conviertan en barreras para la llegada de nuevas alternativas terapéuticas a los pacientes colombianos”, afirmó.

En oncología y enfermedades huérfanas, con información de Afidro y Udelá, Fifarma reportó negativas de registro para el 45 por ciento de las nuevas moléculas oncológicas y el 50 por ciento de los medicamentos huérfanos evaluados en 2025.

Alternativas para agilizar registros

El Invima empezó a intervenir uno de los problemas con la digitalización. El pasado 10 de noviembre anunció la primera funcionalidad de InvimÁgil para gestionar 40 tipos de modificaciones de registros sanitarios. Su directora general, Pahola Pulgarín Madrigal, aseguró que “se disminuyen en más de un 86 por ciento los tiempos de evaluación de este tipo de trámites”. La herramienta comienza con modificaciones; Forero espera que llegue a los registros nuevos en 2027.

La tecnología no reemplaza evaluadores ni actualiza las normas. Otra alternativa es el reliance: aprovechar evaluaciones de autoridades regulatorias de referencia, sin ceder la decisión nacional. El Invima conserva la responsabilidad de aprobar y vigilar los medicamentos. Ana Rivière Cinnamond, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Colombia, aclaró que el organismo no audita al Invima: su papel es de cooperación técnica. En 2025 acompañó una autoevaluación que identificó avances en coordinación, calidad, inspección y farmacovigilancia. Entre las oportunidades de mejora, recomendó “usar los indicadores de desempeño para identificar dónde mejorar los procesos” y fortalecer la capacidad técnica para ajustar la profundidad de la revisión al riesgo de cada solicitud.

La OPS/OMS propone aprovechar evaluaciones de otras agencias mediante el Procedimiento de Registro Colaborativo y revisiones conjuntas. Rivière Cinnamond señaló que se necesitan reglas claras, acceso seguro a los informes y capacidad para verificar que el producto sea esencialmente el mismo que evaluó la otra autoridad. El Invima mantiene la decisión final. Forero confirmó que el Invima trabaja con el ministerio y la industria en modificar el decreto 677.

Diego Salas, director de Asuntos Regulatorios y Farmacovigilancia de Fifarma. Foto: Suministrada - API

Efectos de las demoras

La aprobación tampoco garantiza disponibilidad inmediata. Fifarma calcula otros 27 meses hasta que el medicamento llegue al sistema de salud. Desde la primera autorización internacional hasta el acceso local pasan 68 meses, casi seis años. Salas sostuvo que mejorar el acceso exige actuar tanto en la evaluación regulatoria como en la incorporación posterior. La Defensoría del Pueblo también ha encontrado barreras posteriores al registro, durante la dispensación, por deudas, problemas administrativos y fallas de suministro. No todo desabastecimiento se origina en el Invima, pero si hay pocos proveedores, una demora en renovar un registro, aprobar una modificación o autorizar una importación puede limitar las opciones. Por esto, la entidad pide priorizar esos trámites.

Los retrasos también afectan la investigación clínica. Dora Inés Molina de Salazar, presidenta de la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica (Acic), explicó que los estudios internacionales necesitan autorizaciones mientras sigue abierto el reclutamiento de pacientes. “Si la decisión se prolonga, se reduce el tiempo disponible para invitar a pacientes elegibles y aumenta el riesgo de que el patrocinador reasigne la participación a otros países”, advirtió. Según los datos del Invima citados por la Acic, el tiempo promedio entre la radicación y la resolución fue de 178 días en 2023 y de 132 en 2024.

Dora Inés Molina, presidenta de Acic. Foto: Suministrada - API

Estos plazos incluyen tanto la revisión de la entidad como el tiempo que toman los patrocinadores para responder requerimientos y las prórrogas. Por eso, Molina pidió medir por separado cada etapa, fortalecer los equipos técnicos y actualizar las reglas que rigen la investigación clínica La consecuencia de esos tiempos va más allá de la carga de trabajo del Invima. Cuando una autorización no llega mientras un estudio está reclutando participantes, Colombia puede perder su lugar en una investigación y los pacientes, la posibilidad de acceder a ella. Esa oportunidad depende, en buena medida, de que las decisiones regulatorias lleguen antes de que sea demasiado tarde.