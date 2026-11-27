El sector farmacéutico atraviesa una transformación que promete cambiar la manera de investigar, desarrollar y administrar medicamentos. La convergencia entre inteligencia artificial (IA), biotecnología, ciencia de datos y herramientas digitales abre la puerta a tratamientos más precisos, diagnósticos tempranos y nuevas alternativas para enfermedades que hasta hace pocos años tenían opciones limitadas. Sin embargo, en Colombia el verdadero desafío no consiste solo en subirse a esta revolución médica y farmacéutica, sino en lograr que sus beneficios lleguen a tiempo a los pacientes y sean sostenibles para el sistema de salud.

Industria a la vanguardia

Las grandes empresas del negocio ya incorporan esta transformación en sus operaciones globales y Colombia comienza a participar de ese proceso. Para Merck, firma con más de 350 años de historia, lo que ocurre no es simplemente una revolución tecnológica, sino humana. Así lo planteó Ivania Artunduaga, líder regional de Excelencia de Negocio, quien sostuvo que la inteligencia artificial y la omnicanalidad son herramientas cuyo propósito final debe ser mejorar la vida de las personas.

Esta compañía utiliza la IA para acelerar el descubrimiento y desarrollo de medicamentos, optimizar procesos y fortalecer el acompañamiento a los pacientes. Artunduaga explicó que la apuesta incluye terapias para enfermedades crónicas, tumores y enfermedades raras, además de programas de soporte que combinan herramientas digitales con monitoreo humano. La idea es que un paciente pueda recibir orientación permanente, incluso en momentos en los que no tiene acceso inmediato a un profesional de salud.

Una transformación similar se observa en Novo Nordisk. Saúl Cardozo, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la multinacional, señaló que la convergencia entre biotecnología, inteligencia artificial y análisis avanzado de datos está modificando las distintas etapas de investigación y producción de medicamentos. Durante 2026, esta empresa anunció alianzas con Amazon Web Services y Anthropic para aprovechar la IA en el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos.

La apuesta también tiene presencia en Colombia. Novo Nordisk reportó inversiones superiores a los 5.700 millones de pesos en investigación clínica durante lo corrido de 2026, con 21 centros de investigación vinculados. Además, su Centro de Orientación y Prevención de la Obesidad y la Diabetes, desarrollado en Cúcuta junto con la Cruz Roja Colombiana, ha beneficiado a más de 10.600 personas y contribuido a la formación de 796 profesionales de la salud.

Estos avances demuestran que el país tiene capacidades para participar en la transformación. Al mismo tiempo, evidencian que la innovación no depende exclusivamente de los laboratorios, requiere instituciones de salud preparadas, profesionales capacitados, infraestructura tecnológica y, especialmente, una mejor articulación entre industria, academia, Gobierno y sistema sanitario.

Aplicación hospitalaria

En esa dirección, por ejemplo, la Fundación Santa Fe de Bogotá ya incorpora inteligencia artificial en sus procesos de atención. Mateo Tamayo, líder de Gestión Médica Integral de su Dirección Médica, destacó su aplicación en pacientes con cáncer, mediante herramientas que integran información clínica, identifican de manera temprana a quienes necesitan atención y permiten detectar barreras y retrasos en los procesos asistenciales. El objetivo es acelerar los diagnósticos, facilitar el inicio oportuno de los tratamientos y reducir la fragmentación de la atención.

Su planteamiento puso sobre la mesa una condición fundamental: la tecnología debe fortalecer, no sustituir, la relación entre médicos y pacientes. Una premisa que también comparte Merck, cuyo enfoque combina alta tecnología con contacto humano. Para Artunduaga, los beneficios pueden traducirse en rutas diagnósticas más rápidas, terapias dirigidas a blancos específicos y menores impactos sobre los pacientes, además de programas de acompañamiento que mejoran la adherencia y el bienestar emocional.

¿Qué tan preparados estamos?

Luis Pino, médico especialista en hematología y oncología, con formación en farmacoeconomía, administración en salud e inteligencia artificial, consideró que, para aprovechar este potencial, el país está ante un cambio más profundo: el tránsito de sistemas de salud asistencialistas y centrados en episodios de enfermedad hacia sistemas integrales de cuidado y bienestar.

Desde su perspectiva, la IA permitirá desarrollar de forma más rápida medicamentos personalizados y precisos, anticipar diagnósticos e intervenir incluso antes de que aparezcan las enfermedades. Esto podría reducir efectos secundarios y mejorar la eficiencia del gasto sanitario, al desplazar parte de los recursos que ahora se destinan a tratar enfermedades avanzadas hacia la prevención y la detección temprana.

El desafío, no obstante, es convertir esa promesa en una realidad accesible. Las mismas compañías de fármacos reconocieron que Colombia necesita cerrar brechas en adopción tecnológica, disponibilidad y gobernanza de datos, infraestructura y articulación institucional. Desde Novo Nordisk, Cardozo advirtió que estar a la vanguardia implica garantizar que la innovación llegue de manera equitativa, mientras que desde Merck, Artunduaga señaló que el país cuenta con talento médico muy calificado, pero todavía debe acelerar la incorporación de estas capacidades.

A esto se suma la discusión sobre los costos. La digitalización y la automatización pueden generar eficiencias en investigación, producción y distribución, pero no garantizan medicamentos más económicos. Novo Nordisk recordó que Colombia cuenta con mecanismos de regulación de precios máximos para determinados medicamentos. El reto será lograr que las eficiencias de la innovación se traduzcan en mejores condiciones de acceso y sostenibilidad financiera.

La revolución farmacéutica ya comenzó y Colombia tiene algunas de las capacidades científicas, médicas e institucionales para participar en ella. Hay inversiones en investigación, hospitales que incorporan IA y compañías que despliegan desarrollos globales en el país. Sin embargo, todavía existe una distancia entre estar conectados con la innovación mundial y garantizar que sus beneficios alcancen a toda la población.