Dieta, ejercicio y fuerza de voluntad era, hasta hace algunos años, la prescripción para combatir la obesidad. Aunque es considerada un problema de salud pública, la intervención farmacológica se limitaba a la atención de afecciones relacionadas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Un panorama que ha cambiado de forma radical con la entrada en escena de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), que en palabras más simples son medicamentos que ahora conocemos bajo marcas como Ozempic o Wegovy.

Su impacto ha sido tal, que en 2023 la revista Science los reconoció como el avance científico del año. De acuerdo con la publicación, estos medicamentos “están transformando la medicina, la cultura popular e incluso los mercados bursátiles mundiales de formas tan emocionantes como inquietantes”. Todo esto lo han conseguido al ofrecer una alternativa eficaz para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, un campo marcado históricamente por errores y efectos adversos. Entre los antecedentes más cuestionados están las pastillas para adelgazar a base de anfetaminas y diuréticos, comercializadas desde la década de 1940 y dirigidas principalmente a las mujeres, y la combinación de fármacos conocida como fen-phen, que alcanzó gran popularidad en los años noventa, pero que provocaba graves afecciones cardiacas y pulmonares.

Esto dejaba hasta hace poco a la cirugía bariátrica como la intervención más fiable para tratar la obesidad. Una opción que no es para todos los pacientes debido a los riesgos asociados a la cirugía, así como a los efectos secundarios que perduran toda la vida. El panorama comenzó a cambiar en los últimos años con la aparición de fármacos dirigidos al metabolismo. Curiosamente, ayudar a las personas a perder peso no era el objetivo inicial de estas investigaciones: cuando los científicos descubrieron el GLP-1, a principios de los años ochenta, estudiaban su papel en la diabetes y la regulación de los niveles de glucosa en la sangre.

Tras años de investigación, descubrieron que la hormona GLP-1 ayudaba a regular los niveles de azúcar en la sangre y también podía reducir el apetito. Estos hallazgos impulsaron el desarrollo de medicamentos basados en esta molécula: el primero fue la exenatida (Byetta), aprobada en 2005 para tratar la diabetes tipo 2 y desarrollada a partir de un péptido presente en el veneno de un lagarto gigante, conocido como el monstruo de Gila. Posteriormente, Novo Nordisk lanzó la liraglutida (Victoza), inspirada en la hormona humana, que inicialmente se utilizó para tratar la diabetes y en 2014 recibió la aprobación de la FDA para el tratamiento de la obesidad.

La popularidad de estos medicamentos se disparó con la llegada de la semaglutida, una nueva generación de los fármacos GLP-1 que se administra mediante una inyección semanal y es comercializada por Novo Nordisk como Ozempic para la diabetes y Wegovy para la obesidad (ya disponible en Colombia). En ensayos clínicos, demostró una pérdida de peso promedio del 15 por ciento en unos 16 meses, además de reducir el apetito y el deseo persistente de comer.

Su efectividad impulsó una demanda creciente. Hoy, en Estados Unidos el 12 por ciento de los adultos afirma tomar medicamentos con GLP-1 para perder peso y las recetas de estos fármacos para la obesidad han aumentado casi un 587 por ciento entre 2019 y 2024, de acuerdo con datos de Forbes Health. Un boom al que también se sumó la aparición de la tirzepatida, comercializada bajo la marca Mounjaro (también disponible en nuestro país) por la farmacéutica Eli Lily, el primer medicamento con un mecanismo dual, capaz de actuar sobre los receptores de GLP-1 y GIP. Aprobado en 2022 para el control de la diabetes tipo 2, en estudios clínicos, este medicamento también demostró pérdidas de peso promedio del 15 al 20 por ciento en 26 semanas.

Ventajas y efectos secundarios

El optimismo con el que llegaron estos medicamentos a nuestra vida diaria no ha estado exento de preocupación por sus efectos secundarios, que aún hoy son objeto de vigilancia, estudio y preocupación. Justo a inicios de noviembre de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó a pacientes y profesionales de la salud sobre un posible aumento del riesgo de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (pérdida repentina de la visión causada por la falta de flujo sanguíneo adecuado hacia la parte anterior del nervio óptico) asociada al uso de medicamentos contra la obesidad como la semaglutida, por lo que la autoridad exigió que se incluyera en ‘advertencias y precauciones’ del etiquetado de estos fármacos.

No obstante, esta no ha sido la única alerta. La preocupación de los científicos y autoridades de la salud por los efectos adversos, la dependencia a largo plazo y la recuperación del peso tras la interrupción del tratamiento ha marcado una línea de investigación con resultados como un estudio publicado en enero de 2025 en Nature Medicine, liderado por el médico y epidemiólogo Ziyad Al-Aly, de la Universidad de Washington en San Luis, que analizó 175 resultados de salud a partir de los registros médicos de más de 2,4 millones de pacientes con diabetes tratados entre 2017 y 2023.

Los investigadores encontraron resultados positivos que señalaban que los análogos de GLP-1, además de asociarse con una reducción del riesgo cardiovascular y de tromboembolismos, también podrían tener efectos protectores frente a la adicción a sustancias, algunos trastornos mentales, las tendencias suicidas, las convulsiones, las infecciones y enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer. Sin embargo, las reducciones de riesgo fueron moderadas, entre el 10 y el 20 por ciento.

El estudio, además, identificó posibles efectos adversos, entre ellos desmayos asociados a la hipotensión, trastornos del sueño, dolores de cabeza y complicaciones gastrointestinales, renales y del páncreas. Aunque estas dos últimas son poco frecuentes, pueden revestir gravedad, por lo que los investigadores subrayaron la importancia de vigilar posibles signos de pancreatitis y cálculos renales durante el tratamiento. “Nuestros resultados destacan tanto el potencial de estos fármacos para ampliar sus aplicaciones como la existencia de riesgos importantes que deben ser vigilados cuidadosamente en quienes los utilizan”, concluyó el doctor Al-Aly.

Recientemente, este tema también tuvo una publicación especial en Science. En la edición del 5 de noviembre, miembros de la comunidad científica destacaron, entre otras cosas, las investigaciones que actualmente estudian si estos medicamentos pueden tener efectos más amplios en las afecciones neurológicas, la prevención del cáncer y las terapias contra las adicciones, así como nuevas aproximaciones al desarrollo de una generación de estos medicamentos que actúen a través de mecanismos diferentes, con menos efectos no deseados, y que le apunten no solo a que los pacientes adelgacen, sino a que lo hagan de una forma más saludable.

El futuro

Estas nuevas generaciones de medicamentos ya comienzan a ser una realidad. Un ejemplo de ello es la reciente aparición de terapias orales. En enero de 2025, la FDA aprobó una versión oral del Wegovy (semaglutida) de Novo Nordisk para tratar la obesidad y en abril de este año aprobó el Foundayo (orforglipron), un comprimido de toma diaria fabricado por Eli Lilly. Ambos medicamentos actúan de la misma forma que sus equivalentes inyectables: imitando una hormona que ralentiza la digestión, aumenta la sensación de saciedad, suprime el apetito y ayuda a regular el azúcar en sangre.

En ambos casos, los ensayos clínicos han mostrado que las pastillas pueden alcanzar resultados cercanos a los de las inyecciones, aunque estas últimas mantienen una ligera ventaja. La pastilla de Wegovy produjo una pérdida de peso promedio del 13,6 por ciento en 71 semanas, frente al 15 por ciento de su versión inyectable. Por su parte, Foundayo registró una reducción cercana al 12 por ciento en 72 semanas, mientras que los medicamentos inyectables de Eli Lilly alcanzaron entre el 15 y el 20 por ciento.

La carrera por encontrar mejores alternativas no para. La investigación en este campo avanza hacia medicamentos capaces de producir pérdidas de peso cada vez mayores, aunque con el riesgo de más efectos secundarios aun en el panorama. Un ejemplo es el retatrutide, una inyección semanal desarrollada por Eli Lilly que aún está en ensayos clínicos y que ha alcanzado reducciones cercanas al 27 por ciento del peso corporal, pero con una tasa de abandono del 20 por ciento debido a sus efectos adversos, según John Morton, jefe de Cirugía Bariátrica y Mínimamente Invasiva de Yale Medicine.

De acuerdo con una revisión de estudios realizada por Matthias Blüher, endocrinólogo de la Universidad de Leipzig (Alemania), y publicada en la edición especial de noviembre de Science, entre las nuevas estrategias en desarrollo están las combinaciones de GLP-1 con otras hormonas relacionadas con la saciedad, como la amilina, y los medicamentos que buscan preservar la masa muscular, como el bimagrumab. Así mismo se investigan los desacopladores mitocondriales, moléculas que inducen a las células a consumir energía sin transformarla en trabajo útil, con versiones que, por ahora, solo se han probado en animales. La revisión advierte que intervenir en los circuitos cerebrales que regulan el apetito puede tener consecuencias sobre otros procesos, como las emociones y los mecanismos de recompensa, y aumentar el riesgo de depresión, ansiedad o ideación suicida.

Mientras tanto, con los medicamentos ya disponibles al público se mantiene la preocupación por el acceso a estas alternativas terapéuticas. Publicado en septiembre del año pasado en American Journal of Health Promotion, un estudio advirtió sobre las desigualdades raciales en el acceso a los medicamentos GLP-1 en Estados Unidos: las personas asiáticas reciben un 58 por ciento menos de prescripciones que las blancas, mientras que la cifra es 19 por ciento menor entre la población negra y 9 por ciento entre la hispana.

Según Kateri Spinelli, autora del ensayo e investigadora en el Instituto del Corazón de Providence, estas brechas responden a barreras estructurales como el alto costo de los tratamientos, las diferencias en la cobertura de salud y la desconfianza de algunas minorías hacia un sistema sanitario en el que no siempre se sienten escuchadas o representadas. En el resto del mundo, la esperanza de muchos está puesta en la paulatina llegada de los genéricos.

En marzo la patente principal de la semaglutida se venció en países como India, Brasil y Canadá, lo que ya comienza a reducir sus costos. Sin embargo, en otras de las revisiones incluidas en el número especial de Science, expertos de London School of Economics y la Universidad de Brown advierten que esto “puede llevar a que se consolide un mercado a dos velocidades: mientras los países de mayores ingresos acceden a los tratamientos más recientes, las naciones pobres dependerían de versiones económicas de medicamentos anteriores”.

Para evitar esta brecha, la propuesta es que las farmacéuticas otorguen licencias anticipadas que permitan a los fabricantes de genéricos preparar su producción. Pero estas estrategias para reducir los precios pueden no ser suficientes debido a que la fabricación de estos fármacos es compleja y muchos países carecen de los recursos para garantizar su distribución y administración a largo plazo. Una realidad que hará que para gran parte del planeta la lucha contra la obesidad se siga viendo como una cuestión de fuerza de voluntad.