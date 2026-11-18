No es un secreto que los resultados de Colombia en las pruebas Saber, en comparación con los demás países de la OCDE, son de los peores. Las deficiencias en áreas como lectura y matemáticas son claras y requieren soluciones.

Por eso, en el departamento del Tolima decidieron hacer una revolución educativa, que se puso en marcha con la expedición de la Resolución 7338, que plantea cambios de fondo en el modelo, haciendo énfasis en las necesidades de conocimiento actual.

Los cambios se centran en reducir el número de materias de 18 a 11, haciendo especial énfasis en las áreas de conocimiento necesarias para el mercado actual. Los periodos académicos pasarán de cuatro a tres.

En solo tres años, esta universidad del Tolima acelera la formación en pregrados de áreas de la salud y especialistas en Colombia

Al respecto, el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, explicó que “a partir del primer día del calendario académico van a tener clases semestralizadas, conservando durante todo el año lectivo clases de matemáticas, lecturas y ciencias”.

“Adicional a ello, hemos amplificado la intensidad horaria en lectura y matemática para mejorar los niveles de rendimiento de nuestros estudiantes en estas áreas”, agregó el secretario Bedoya.

Foto: Innova Schools

Pero hay un capítulo especial para poner la educación acorde con las nuevas tendencias en el mundo y es que “hemos incluido en el currículo un campo de conocimiento para la inteligencia artificial para que nuestros estudiantes tengan orientaciones en el uso correcto de las tecnologías”.