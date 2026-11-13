Rector del Externado habla de la reducción gradual de la planta y aclara que la universidad tiene un respaldo patrimonial sólido

El rector de la Universidad Externado, Hernando Parra Nieto, publicó un video en X en el que rechaza que exista crisis financiera en se centro académico.

“Querida comunidad externadista, frente a las noticias divulgadas hoy sobre la situación financiera de nuestra universidad, deseo transmitirles un mensaje de total tranquilidad”, dijo el rector.

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Parra Nieto aseguró que “en días pasados, el Consejo Directivo aprobó un plan para ajustar de manera muy gradual y a largo plazo nuestra planta global en función del número de estudiantes habiendo de iniciar esencialmente con la no ocupación de cargos vacantes”.

“He de ser enfático en que esta medida no significa bajo ninguna circunstancia el despido masivo de docentes o colaboradores. Recuerden ustedes que contamos con uno de los respaldos patrimoniales más sólidos dentro de las instituciones de educación superior en nuestro país. Además, contamos con liquidez y solvencia suficientes para asegurar nuestra estabilidad y cumplir a cabalidad con todos nuestros compromisos. Nuestros docentes y colaboradores son y seguirán siendo la columna vertebral de esta querida casa de estudios”, agregó.

El rector salió a hablar públicamente luego de que se conociera un boletín, publicado en noviembre, en el que se asegura que, pese a los esfuerzos de austeridad, estos no “no han resultado suficientes”. Y por eso asegura que se han tomado unas medidas que buscar reducir el deficit entre los ingresos y los egresos, “de modo que no se consuma el patrimonio de la Universidad”.

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Las medidas que detallaba el boletín eran mesuradas. Por ejemplo, se decía que se congelarían las vacantes y que si existían retiros, serían los “mínimos necesarios”.

El Externado que, como advierte su rector es quizás la universidad con el patrimonio más sólido entre las instituciones de educación superior, pues es dueña de cerca del 25% del Grupo Bolívar, no ha estado exenta a los cambios profundos que hoy vive la educación superior, principalmente la caída demográfico y el cambio de perspectivas de los jóvenes que hoy se graduan del colegio.

La polémica que se desperto en redes sociales se enmarca en el proceso de elección de nuevo rector que vivirá esa institución el año entrante. Según el cronograma, para mayo otra persona estará liderando ese centro académico.

En el Externado la elección del rector tiene un proceso particular con una votación entre estudiantes y profesores, no vinculante, que se realizará en el mes de marzo del año entrante. Uno de los candidatos más opcionados, el exmagistrado Humberto Sierra Porto, publicó un mensaje en sus redes sociales.

“Me entristece profundamente que la campaña por la Rectoría tenga un inicio tan desafortunado”, dijo en medio de la polémica.

“Sí estoy en contra del populismo, pero eso no significa que considere que un buen gerente deba despedir gente para demostrar que lo es. Por el contrario, creo con firmeza que un buen gerente, como aspiro a serlo para esta Universidad, es aquel que encuentra múltiples caminos para afrontar los grandes retos que se le presentan, especialmente los financieros y, sobre todo, el de cuidar su activo más valioso: el recurso humano”, agregó.