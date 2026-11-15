MinEducación visitará la Universidad del Magdalena para verificar título de posgrado otorgado a Jaime Vives

El Ministerio de Educación Nacional anunció que realizará este martes 17 de noviembre una visita de inspección y vigilancia a la Universidad del Magdalena, con el propósito de verificar las condiciones bajo las cuales fue expedido el título de posgrado al señor Jaime Vives.

En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, la ética, la transparencia y el rigor académico e institucional son innegociables. En ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia previstas en la Ley 1740 de 2014, el Ministerio de Educación Nacional realizará este martes 17 de noviembre una visita a la Universidad del Magdalena para verificar las condiciones de expedición del título de posgrado otorgado al señor Jaime Vives. En la Patria Milagro, la extrema coherencia entre los principios y las actuaciones es un mandato que se respeta y se cumple. Ninguna persona ni institución está por encima de la ley. — MinEducación (@Mineducacion) November 15, 2026

El Ministerio indicó que la visita se desarrollará en ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia establecidas en la Ley 1740 de 2014, normativa que le otorga herramientas para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y las condiciones de calidad en las instituciones de educación superior.

El presidente de Coljuegos, otro de los ‘descabezados’ en el Gobierno de Abelardo De La Espriella: el mandatario lo notificó

En su comunicación, el Gobierno hizo énfasis en que la transparencia y la coherencia entre los principios institucionales y las actuaciones deben ser una prioridad en el ejercicio de la función pública y en el funcionamiento de las instituciones de educación superior.

“En la Patria Milagro, la extrema coherencia entre los principios y las actuaciones es un mandato que se respeta y se cumple. Ninguna persona ni institución está por encima de la ley”, señala el pronunciamiento.

El caso tomó relevancia luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza cuestionara el título de especialista en Alta Gerencia presentado por Jaime Vives, quien se desempeñaba como presidente de Coljuegos.

Según la denuncia de la congresista, el funcionario habría obtenido el posgrado en apenas 21 días, tras matricularse el 18 de agosto y recibir el diploma el 8 de septiembre.

La cartera verificará las condiciones de la expedición del título. Foto: Getty Images

Este domingo 15 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella le notificó a Vives que no continuaría al frente de Coljuegos. La decisión fue comunicada por el mandatario, quien cuestionó las actuaciones del funcionario y reiteró que en su administración no basta con que las actuaciones sean legales, sino que también deben ser éticas.

Por su parte, la Universidad del Magdalena señaló que Vives obtuvo su especialización a través del Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, mecanismo que reconoce conocimientos y habilidades adquiridos mediante experiencias educativas, laborales, profesionales y sociales.

La institución también explicó que sus registros internos y los reportes al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) responden a procedimientos y plazos diferentes.