Icetex lanzó el programa para financiar estudios superiores: busca beneficiar a 3.500 estudiantes

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) formalizó el lanzamiento de la estrategia Un solo Corazón por la Educación, una iniciativa de filantropía institucional concebida para convocar la solidaridad ciudadana y del sector privado en favor de la formación profesional en el país.

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El programa fue estructurado con el propósito de recolectar recursos económicos destinados a garantizar el acceso, la permanencia y la graduación exitosa de los estudiantes en las instituciones de educación superior.

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La campaña surgió inicialmente como una medida de contingencia para atender a los beneficiarios afectados por el sismo registrado el pasado 10 de agosto, transformándose en una política de acompañamiento permanente. El Icetex presentó el programa para recaudar aportes voluntarios destinados a la educación superior.

Los fondos recolectados mediante esta plataforma serán administrados de manera exclusiva por el Icetex bajo criterios de asignación técnica y transparente. El capital se distribuirá en cuatro rubros fundamentales de atención estudiantil: la subsidiación o apoyo a la tasa de interés, la entrega de subsidios de sostenimiento, la aplicación directa de abonos al saldo de las obligaciones crediticias y el otorgamiento de becas.

El anuncio de la capaña se dio el mismo día que se abrieron las convocatorias apra la financiacion de los semestres educativos 2027-1. Foto: Icetex

Con el fin de estimular la participación de los sectores económicos y la ciudadanía, el esquema contempla un beneficio tributario que permite a los aportantes descontar del impuesto sobre la renta el 25 % del valor total donado. El programa otorga a los donantes un incentivo tributario del 25 % descontable del impuesto sobre la renta.

Metas presupuestales, proceso de donación y compromisos de transparencia

Para la ejecución de la estrategia, la entidad habilitó un procedimiento digital en su portal web oficial, donde los interesados pueden diligenciar el formulario institucional para formalizar la donación y solicitar la certificación de exención tributaria.

Richard Caicedo, presidente del ICETEX "Esta nueva iniciativa que busca despertar la filantropía en Colombia para apoyar la formación del talento humano con miras a que crezca la productividad de nuestro país". Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De acuerdo con las proyecciones financieras del organismo, la meta de recaudo establecida a diciembre de 2026 asciende a $1.500 millones de pesos, presupuesto con el que se pretende subsidiar la tasa de interés de aproximadamente 3.500 alumnos en todo el territorio nacional. El Icetex proyecta recaudar 1.500 millones de pesos a diciembre de 2026 para beneficiar a cerca de 3.500 estudiantes.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, destacó el valor estratégico del programa para fomentar la inversión filantrópica en el desarrollo del capital humano y la competitividad del país.

La historia del vicepresidente de la República, @jrestrp, nos llena de orgullo, porque es uno de los beneficiarios que hemos apoyado en 76 años de labor. Hoy, nos contó cómo el ICETEX representó ese impulso que le permitió estudiar y construir su camino académico. 🎓💫 https://t.co/3hTRjfzyV4 — ICETEX (@ICETEX) October 29, 2026

“Esta nueva iniciativa busca despertar la filantropía en Colombia para apoyar la formación del talento humano con miras a que crezca la productividad de nuestro país. Conozco tus buenos oficios y por eso te pido que me ayudes a difundir entre posibles donantes. Ahí está la ruta de cómo se dona y también cómo se obtiene el certificado para la extensión tributaria del 25 %”, manifestó el directivo institucional al hacer el llamado a los aportantes.

Finalmente, la entidad se comprometió a entregar reportes semestrales detallados a los donantes sobre la ejecución presupuestal y el impacto social alcanzado.