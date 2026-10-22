Gobierno anuncia importante cambio para 235.000 beneficiarios del Icetex

El Gobierno nacional anunció una importante medida económica que beneficiará a varias personas que actualmente se encuentran vinculadas al Icetex. La medida fue anunciada durante este jueves, 22 de octubre, por medio de los canales oficiales del Ministerio de Educación.

MinCiencias dio fecha para revelar a los ganadores de las becas para maestrías y doctorados de la convocatoria 975 de abril

De acuerdo con la información oficial, esta iniciativa ayudará a cerca de 235.000 colombianos que hoy en día se ven favorecidos con crédito. Según informó la entidad, el Gobierno destinó más de $100.000 millones para llevar a cabo esta nueva estrategia.

Con este dinero se estaría buscando una reducción temporal de la tasa de interés al IPC + 0 %. Por esto, los usuarios beneficiados que se vean cobijados por esta medida “tendrán desde octubre y durante la existencia de estos recursos” este beneficio.

Asimismo, se aseguró que con esta iniciativa se pretende tener un impacto positivo en el bolsillo de las personas que tienen este crédito y en sus familias.

“Son más de $100.000 millones los destinados por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, para que estos beneficiarios tengan durante la duración de la medida una tasa de interés de IPC + 0 puntos”, se aseguró desde MinEducación.

Por otro lado, las personas favorecidas por esta medida fueron aquellas que están priorizadas por su alto grado de vulnerabilidad. También se explicó que estos beneficiarios están divididos en dos grupos.

El primero de ellos estaría conformado por los estudiantes que se encuentran en su etapa de estudios, los cuales serían alrededor de 64.904, para quienes se destinaron $49.330 millones para este proceso.

El segundo grupo está conformado por las personas que están en etapa de amortización, que son 170.000 beneficiarios, a quienes se les asignaron $51.605 millones desde la Nación.

“Nuestro propósito es modificar la Constitución para actualizarla”: Jennifer Pedraza sobre ampliar la edad de escolaridad obligatoria

En el comunicado se resalta que es importante tener en cuenta que las personas que se vean cobijadas por esta estrategia deben estar al día con sus pagos o no superar los 30 días de mora. Además, se destacó que esto no se trata de una condonación de la deuda, sino que, por el contrario, es solo un apoyo para aliviar el impacto en los bolsillos de estas personas.

Adicionalmente, se afirmó que, después de que se agoten los $100.000 millones destinados por el Gobierno, “retornará a la tasa de contratación entre el estudiante y el Icetex al inicio del crédito, la cual depende de la línea de financiación y está entre el IPC + 7 % y el IPC + 12 %”.