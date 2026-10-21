MinCiencias dio fecha para revelar a los ganadores de las becas para maestrías y doctorados de la convocatoria 975 de abril

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) anunció que el próximo 29 de octubre publicará el banco definitivo de elegibles y financiables de la Convocatoria 975 de formación de maestrías y doctorados, cuyo plazo de inscripción venció en abril.

Esta iniciativa fue puesta en marcha por el gobierno anterior y la actual ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, confirmó que el proceso continúa de acuerdo con el cronograma establecido, sin retrasos.

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Los representantes del gobierno anterior presentando la iniciativa. Foto: Composición SEMANA | MinCiencias

“Sabemos que detrás de cada postulación hay un proyecto de vida, años de esfuerzo y una decisión de seguir aportando al conocimiento y al desarrollo del país. Por eso, este anuncio no es solamente un resultado administrativo: representa el comienzo de una nueva etapa para quienes contribuirán con su talento al desarrollo de Colombia”, destacó la ministra Claudia Benavides Salazar, Ph. D.

La jefa de la cartera destacó el trabajo técnico y administrativo desarrollado para garantizar la atención de las solicitudes presentadas por los participantes.

En el marco de este proceso, el ministerio aseguró que ha respondido a más de 400 derechos de petición y más de 300 recursos de reposición de los ciudadanos que se han postulado.

¿Qué sigue después de la publicación del banco definitivo?

A partir del 29 de octubre, una vez publicado el banco definitivo de elegibles y financiables, MinCiencias notificará directamente a las personas beneficiarias e informará al Icetex para dar continuidad al proceso de legalización de los apoyos.

ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior)

Posteriormente, el Icetex se comunicará con cada beneficiario a través del correo electrónico registrado durante la convocatoria, con el propósito de brindar las orientaciones correspondientes para adelantar los trámites requeridos.

Matrícula: financiación del valor aprobado para los estudios de maestría o doctorado.

financiación del valor aprobado para los estudios de maestría o doctorado. Sostenimiento: recursos destinados a apoyar las condiciones de permanencia durante la formación.

recursos destinados a apoyar las condiciones de permanencia durante la formación. Proyecto de investigación: apoyo para el desarrollo de las actividades investigativas.

El ministerio también precisó la situación de quienes iniciaron sus programas académicos durante el segundo semestre de 2026 y resulten beneficiarios de la convocatoria.

“Para estos casos, el Icetex girará el valor aprobado de la matrícula directamente a la institución de educación superior y consignará el valor aprobado para sostenimiento en la cuenta bancaria de cada beneficiario, conforme a las condiciones del proceso”, comunicó.

El Ministerio presenta la Convocatoria 975 de formación de maestrías y doctorados como uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de Colombia y la impulsa para fortalecer la formación de talento humano altamente calificado, como parte del propósito de consolidar el conocimiento como motor del desarrollo, la productividad y el bienestar del país.