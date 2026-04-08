Diferentes entidades distritales, en alianza con el sector privado, impulsan una convocatoria que otorgará 100 becas parciales de doctorado dirigidas a docentes, funcionarios públicos y profesionales con título de maestría.
La iniciativa denominada “Del 0.2 al 2.0: Doctorados que llegan a los territorios” cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, quien detalló que estas becas parciales pueden llegar a ser hasta del 55% para aquellos magísteres que desean hacer un doctorado.
El programa es liderado por Educa Edtech Group y se llevará a cabo en alianza con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soacha y la Alcaldía de Bucaramanga.
“Con esta convocatoria buscamos que más profesionales accedan a doctorados sin salir de sus territorios, para que la formación avanzada también se convierta en una herramienta de transformación local y regional”, declaró la gerente de operaciones para Colombia de Educa Edtech Group, Tatiana Fuentes.
Los aspirantes podrán postularse desde el 6 de abril y hasta el 24 del mismo mes. No obstante, quienes aspiren a integrar la primera cohorte deberán completar el proceso a más tardar el 11 de abril, teniendo en cuenta que el inicio de actividades académicas está previsto para el día 13.
La segunda cohorte está prevista para iniciar el 11 de mayo y quien aspire a este proceso podrá completar su postulación entre el 12 y el 24 de abril.
El proceso académico será totalmente virtual; los estudiantes tendrán tutorías personalizadas, actividades sincrónicas y asincrónicas y espacios presenciales opcionales.
Doctorados disponibles
- Doctorado en Sistemas Computacionales (20 cupos)
- Doctorado en Tecnología Educativa (50 cupos)
- Doctorado en Administración (30 cupos)
Para esta convocatoria podrán aplicar docentes en ejercicio del sector público y privado; no hay limitante en la categoría del profesional; así mismo, no existe ninguna condición especial para los funcionarios públicos y los magísteres que estén interesados en esta oportunidad.
Sin embargo, la empresa organizadora recalcó que sí se tendrán en cuenta los antecedentes académicos, el cumplimiento de requisitos administrativos y el impacto del aspirante en su territorio. A pesar de que no habrá una cuota específica por departamento.
¿Cómo postularse a la convocatoria?
- Postularse en www.alcaldiascol.com.
- Diligenciar sus datos personales.
- Seleccionar la Universidad UDAVINCI.
- Ingresar a la pestaña de doctorado.
- Escoger el programa y completar la solicitud.
El aspirante deberá tener a la mano el diploma de pregrado y de maestría, junto con los certificados de notas de ambos niveles académicos. Además, los magísteres deberán adjuntar su documento de identidad, certificados académicos, hoja de vida y carta de motivación.
“La convocatoria priorizará perfiles con formación sólida y con incidencia en sus comunidades, de modo que ese conocimiento también pueda traducirse en desarrollo local y regional”, precisó la directora de la empresa organizadora.