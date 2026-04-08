Diferentes entidades distritales, en alianza con el sector privado, impulsan una convocatoria que otorgará 100 becas parciales de doctorado dirigidas a docentes, funcionarios públicos y profesionales con título de maestría.

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La iniciativa denominada “Del 0.2 al 2.0: Doctorados que llegan a los territorios” cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, quien detalló que estas becas parciales pueden llegar a ser hasta del 55% para aquellos magísteres que desean hacer un doctorado.

La iniciativa busca que hayan más profesionales con doctorado en el país. Foto: Getty Images

El programa es liderado por Educa Edtech Group y se llevará a cabo en alianza con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soacha y la Alcaldía de Bucaramanga.

“Con esta convocatoria buscamos que más profesionales accedan a doctorados sin salir de sus territorios, para que la formación avanzada también se convierta en una herramienta de transformación local y regional”, declaró la gerente de operaciones para Colombia de Educa Edtech Group, Tatiana Fuentes.

Los aspirantes podrán postularse desde el 6 de abril y hasta el 24 del mismo mes. No obstante, quienes aspiren a integrar la primera cohorte deberán completar el proceso a más tardar el 11 de abril, teniendo en cuenta que el inicio de actividades académicas está previsto para el día 13.

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La segunda cohorte está prevista para iniciar el 11 de mayo y quien aspire a este proceso podrá completar su postulación entre el 12 y el 24 de abril.

El proceso académico será totalmente virtual; los estudiantes tendrán tutorías personalizadas, actividades sincrónicas y asincrónicas y espacios presenciales opcionales.

Doctorados disponibles

Doctorado en Sistemas Computacionales (20 cupos)

Doctorado en Tecnología Educativa (50 cupos)

Doctorado en Administración (30 cupos)

El enfoque de la convocatoria es tecnológico. Foto: Getty Images

Para esta convocatoria podrán aplicar docentes en ejercicio del sector público y privado; no hay limitante en la categoría del profesional; así mismo, no existe ninguna condición especial para los funcionarios públicos y los magísteres que estén interesados en esta oportunidad.

Sin embargo, la empresa organizadora recalcó que sí se tendrán en cuenta los antecedentes académicos, el cumplimiento de requisitos administrativos y el impacto del aspirante en su territorio. A pesar de que no habrá una cuota específica por departamento.

¿Cómo postularse a la convocatoria?

Postularse en www.alcaldiascol.com. Diligenciar sus datos personales. Seleccionar la Universidad UDAVINCI. Ingresar a la pestaña de doctorado. Escoger el programa y completar la solicitud.

El aspirante deberá tener a la mano el diploma de pregrado y de maestría, junto con los certificados de notas de ambos niveles académicos. Además, los magísteres deberán adjuntar su documento de identidad, certificados académicos, hoja de vida y carta de motivación.

“La convocatoria priorizará perfiles con formación sólida y con incidencia en sus comunidades, de modo que ese conocimiento también pueda traducirse en desarrollo local y regional”, precisó la directora de la empresa organizadora.