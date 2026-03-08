Paso a paso para aplicar a la beca de Ecopetrol: tenga en cuenta el trámite para acceder a matrícula, alimentación y más

Cada vez son más los miles de jóvenes que buscan nuevas oportunidades en el país. Una de ellas es la de la educación superior, que es una de las mas anheladas pero también una de las que más se dificulta para muchos, tras las distintas barreras que existen, como lo son los precios para matrículas, las pocas plazas o los exámenes rigurosos en universidades públicas, que no permiten a muchos acceder al sistema.

Sin embargo, otros buscan alternativas como lo son las becas y beneficios o descuentos que otorgan actores públicos y privados en todo el país. Recientemente se conoció sobre una beca que lanzó Ecopetrol, la empresa más importante del sector de hidrocarburos en el país.

Se trata de la beca Bachilleres Ecopetrol ‘Mario Galán Gómez’, que abrió inscripciones para que muchos puedan acceder a la universidad de su elección. Esta beca cubre el 100% del costo de la matrícula y también les otorga gastos como alimentación, alojamiento y transporte. Adicional les da cursos de inglés y también les paga los derechos de grado.

La convocatoria está dirigida a estudiantes del sector rural, urbano oficial y zonas donde la empresa adelanta sus operaciones. Esta abrió inscripciones el 2 de marzo y las cerrará el 1 de abril de 2026 a las 4 de la tarde.

Las becas llegarán hasta 100 beneficiarios durante el 2026 y lo hará a través de unos perfiles definidos.

Mejor Bachiller de las zonas rurales.

Mejor Bachiller de las zonas urbanas.

Mejor Bachiller de las comunidades étnicas.

Mejor Bachiller de la zona rural de Bogotá.

Mejor Bachiller de la zona urbana de Bogotá.

Mejor Bachiller de las zonas (rurales y urbanas) de operaciones de Ecopetrol y de programas de inversión social de la compañía.

Paso a paso para postularse:

Lo que deberá hacer es cumplir con algunos requisitos.

Deberá ser ciudadano colombiano o colombiana, además de haber finalizado sus estudios en educación secundaria en una institución pública o privada.

Debe haber registrado un resultado mínimo en la Prueba Saber 11 del 2025 de unos 250 puntos o mayor a este.

Tiene que diligenciar el formulario en el portal web de manera completa. Este es el link: https://ecopetrol.my.salesforce-sites.com/BachilleresEcopetrol

También deberá presentar un ensayo de unas 500 palabras en el que argumente por qué quiere la beca, destacando motivaciones, metas y compromisos.