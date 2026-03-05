Icetex y OEA se unieron para abrir inscripciones para becas universitarias en el extranjero: aplique con estos pasos

En medio de un panorama laboral agitado y cada vez con una mayor demanda de profesionales, son miles los jóvenes que desean formarse en distintas ramas y actividades para profesionalizarse y así poder conseguir trabajos con buenas condiciones y también enriquecer cada vez más su hoja de vida.

Sin embargo, para muchos, llegar a la educación superior significa un reto, dadas las múltiples barreras que existen, como las pruebas que son extensas y difíciles para ingresar a la universidad pública, o los altos costos de matrícula y otros gastos para iniciar en la universidad privada.

En medio de este contexto, cada vez son más las alianzas que hacen entidades públicas y privadas para propiciar un escenario acorde para estudiantes colombianos.

La Organización de Estados Americanos y el Icetex abrieron recientemente una convocatoria hasta el 30 de marzo del 2026, que entregará becas a colombianos interesados en cursar maestrías o doctorados en universidades de diferentes países del continente americano.

El programa otorgaría un financiamiento de hasta 10.000 dólares al año, destinado a cubrir derechos de matrícula y también otros gastos académicos. Quienes apliquen podrán elegir entre estudiar presencial y virtualmente en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Uruguay.

Es importante que sepa que también podrá acceder a una beca complementaria de también 10.000 dólares, para cubrir también gastos como matrícula, seguro de salud, manutención mensual, pasajes aéreos y materiales de estudio.

Los aspirantes deberán presentar la carta de admisión definitiva expedida por la institución elegida. Si no la presenta, será excluido de manera automática del proceso de selección, pues es un requisito obligatorio estar admitido.

Tenga en cuenta, además, que no se podrá postular para hacer estudios en instituciones colombianas, dado que la convocatoria solo está restringida a instituciones de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos.