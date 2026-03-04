Educación

¿Cuánto dura el programa de inglés del Sena? Estos son los detalles del curso

El objetivo es que la persona, una vez termine el programa, obtenga un dominio equivalente al nivel B2.

Redacción Educación
4 de marzo de 2026, 10:47 a. m.
Imagen referencia de un curso de inglés y el logo del Sena.
Imagen referencia de un curso de inglés y el logo del Sena. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Sena

El inglés se ha convertido en uno de los aspectos más importantes cuando se quiere crecer a nivel profesional y explorar el mundo. En ese contexto, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se ha posicionado como una de las instituciones que más oportunidades brinda a los jóvenes para aprender este segundo idioma.

Actualmente, la entidad mantiene disponible su programa virtual English Does Work, donde las personas pueden aprender inglés de una manera fácil, segura y gratis.

Acceder a este curso es muy fácil.
Acceder a este curso es muy fácil. Foto: Sena / Getty Images

Esa iniciativa hace parte de la política de bilingüismo del Sena y no necesita de clases presenciales, ya que todo el proceso se puede realizar de manera virtual a través de Zajuna, la plataforma de aprendizaje con la que cuenta la institución.

Una de las preguntas más recurrentes es: ¿Cuánto dura este programa? En total, se encuentra estructurado de 13 cursos consecutivos y cada uno representa un nivel de formación diferente, con el objetivo de que el aprendiz vaya subiendo de complejidad a medida que avanza.

A lo largo de este proceso, la persona va a desarrollar competencias de comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral, por lo que cuenta con aspectos muy completos.

Una vez finalizado todo, el objetivo es que el estudiante tenga un dominio equivalente al nivel B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

En cuanto al tiempo de duración, cada uno de los cursos se demora aproximadamente 48 horas, aunque esto dependerá del ritmo al que lo lleve cada estudiante y el tiempo que le dedique.

National Geographic ofrece curso gratuito de inglés para aprender desde casa: así puede inscríbese.
El tiempo de ejecución del curso dependerá de cada uno de los estudiantes. Foto: Agencia 123rf

Por lo mismo, no se tiene un calendario académico específico, sino que los avances se acoplaran de acuerdo a la dedicación que cada uno tenga. En ese sentido, es muy adaptable a los diferentes horarios de cada individuo.

Además, el English Does Work tiene una evaluación inicial en la que cada persona puede medir su conocimiento en el inglés y así saber desde qué curso partir, lo que le ahorrará tiempo.

Así puede inscribirse a este curso para aprender este segundo idioma:

  • Ingresar a la plataforma zajuna.sena.edu.co.
  • Seleccionar la opción Bilingüismo.
  • Presentar, si lo desea, la evaluación inicial o escoger el nivel disponible.
  • Hacer clic en Inscríbete.
  • Registrar los datos que se piden o iniciar sesión, si es que ya se tiene una cuenta previamente.
  • Por último, confirmar la inscripción con un mensaje que llegará al correo electrónico registrado.

