Cursos gratis de inglés virtual en el Sena: así puede inscribirse al programa

Las personas tendrán la posibilidad de aprender un nuevo idioma.

Manuel Santiago Sánchez González

2 de marzo de 2026, 4:08 p. m.
El curso está compuesto por 13 niveles. Foto: Aprenda inglés gratis con el Sena

El Sena es una de las instituciones públicas más relevantes en el ámbito educativo nacional, ya que contribuye al crecimiento social y técnico de los trabajadores colombianos mediante la oferta de formación profesional integral y gratuita, orientada a facilitar su acceso al empleo y al desarrollo económico.

Con el objetivo de poder ofrecer mayores beneficios a los ciudadanos del país, anunció una serie de cursos virtuales gratuitos para aprender y manejar un segundo idioma; en este caso, el inglés será el área que busca ser destinada a miles de personas.

Esta es una oportunidad única para cientos de personas.
El programa es gratuito y e sdirigido por el Sena. Foto: Sena / Getty Images

“Es el programa de formación de inglés virtual que ofrece el Sena, una alternativa en línea cuyo objetivo principal es llegar a todas las regiones del país y fortalecer las habilidades lingüísticas y comunicativas en inglés de los colombianos”, destaca el Sena.

Sena abre 30 mil cupos: estos son algunos de los programas con más demanda

Por medio del curso, la persona interesada podrá participar en sesiones explicativas en vivo o acceder a sus grabaciones en el horario que más le convenga. Al tratarse de una formación virtual, el portal dispone de flexibilidad horaria y la posibilidad de ingresar a la plataforma en cualquier momento del día.

Por otra parte, cada nivel del programa incorpora recursos y herramientas interactivas que permiten al aprendiz aplicar lo aprendido y fortalecer sus conocimientos. Además, cuenta con el acompañamiento permanente de un instructor que lo guía en su proceso y le ayuda a resolver inquietudes tanto lingüísticas como técnicas.

“English Does Work está compuesto por 13 niveles que inician en level 1 y terminan con un level 13. Dichos niveles tienen relación con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y, al finalizar la totalidad del Programa de Formación, es decir, los 13 niveles, se espera que el aprendiz pueda desarrollar un nivel intermedio de competencia en inglés”, complementa el Sena.

Beca para estudiar inglés online.
Por medio del portal web del Sena se puede hacer el registro. Foto: Pinterest

Requisitos para acceder a los cursos

  • Se requiere que el aprendiz AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) tenga dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, internet y navegadores.
  • Haber aprobado satisfactoriamente los requisitos de grado 5.º de primaria.
  • Tener 14 años cumplidos.
  • Cumplir con el trámite de selección definido por el Sena (cuando aplique).
SENA anunció más de 25.000 vacantes: buscan empleados con o sin experiencia y estos son los cargos

Las personas interesadas podrán ingresar al portal https://zajuna.sena.edu.co/bilinguismo.php, en el cual encontrarán la información necesaria para hacer el registro y poder completar el proceso definido por el Sena.

