Educación

Ojo universitarios que quieren trabajar en Ecopetrol: abrieron nueva convocatoria para practicas en 2026-2

Estas son las fechas estipuladas para aplicar e iniciar las labores.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 8:18 a. m.
Esta es la nueva convocatoria anunciada por la petrolera.
Esta es la nueva convocatoria anunciada por la petrolera. Foto: Guillermo Torres

Cada vez son más los jóvenes que, gracias a créditos, becas y otras herramientas, logran acceder a educación superior y terminar su carrera de manera exitosa. En ese punto, muchos buscan la manera de insertarse al mercado laboral rápidamente. Una de las formas más acertadas es a través de las prácticas laborales, que se realizan en la última fase de estudios.

Entre las empresas apetecidas para ingresar a realizar labores está Ecopetrol, la petrolera más importante del país y que cada cierto tiempo busca universitarios que quieran acceder para realizar sus prácticas en distintas áreas. La empresa anunció una nueva convocatoria para el segundo semestre del 2026.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Semana

Ecopetrol aseguró que con esta nueva convocatoria buscará seleccionar unos 310 estudiantes que deseen realizar su etapa lectiva, productiva o práctica en la compañía.

“La empresa busca vincular a jóvenes talentosos que quieran aportar a los desafíos de la transición energética, la innovación, las energías renovables y la sostenibilidad, en alguna de las 24 plazas disponibles en las ciudades y campos donde Ecopetrol desarrolla actividades en el país”, indicaron a través de un comunicado.

¿Cuáles son las fechas?

Tenga en cuenta que la convocatoria arranca de manera oficial el 17 de abril de 2026 y está dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de diversas disciplinas.

Si está interesado en aplicar para la convocatoria de aprendiz productivo, debe hacer clic aquí. Si por el contrario, quiere aplicar para aprendiz universitario, haga clic aquí.

ECOPETROL
Este es el cronograma para la convocatoria. Foto: Semana / Getty Images

Así están las fechas:

  • Aplicación a la convocatoria: hasta el 17 de abril
  • Revisión y preselección de hojas de vida: marzo - abril
  • Fase de evaluación: pruebas psicotécnicas, evaluación grupal y entrevista: abril - mayo
  • Validación de documentos: mayo - junio
  • Inicio de prácticas: julio - agosto de 2026
¿Cómo aplicar? Convocatoria para estudiar y trabajar en España

La empresa detalló que para la convocatoria del 2026-1, Ecopetrol recibió más de 7.000 postulaciones, a partir de las cuales se cubrieron 257 posiciones para aprendices técnicos, tecnólogos y universitarios.

Ecopetrol y Cámara de Comercio de Bogotá inauguran Centro de Innovación para impulsar transformación del sector energético
Tenga en cuenta cómo aplicar. Foto: NA

