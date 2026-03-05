Ojo universitarios que quieren trabajar en Ecopetrol: abrieron nueva convocatoria para practicas en 2026-2

Cada vez son más los jóvenes que, gracias a créditos, becas y otras herramientas, logran acceder a educación superior y terminar su carrera de manera exitosa. En ese punto, muchos buscan la manera de insertarse al mercado laboral rápidamente. Una de las formas más acertadas es a través de las prácticas laborales, que se realizan en la última fase de estudios.

Entre las empresas apetecidas para ingresar a realizar labores está Ecopetrol, la petrolera más importante del país y que cada cierto tiempo busca universitarios que quieran acceder para realizar sus prácticas en distintas áreas. La empresa anunció una nueva convocatoria para el segundo semestre del 2026.

Ecopetrol aseguró que con esta nueva convocatoria buscará seleccionar unos 310 estudiantes que deseen realizar su etapa lectiva, productiva o práctica en la compañía.

“La empresa busca vincular a jóvenes talentosos que quieran aportar a los desafíos de la transición energética, la innovación, las energías renovables y la sostenibilidad, en alguna de las 24 plazas disponibles en las ciudades y campos donde Ecopetrol desarrolla actividades en el país”, indicaron a través de un comunicado.

¿Cuáles son las fechas?

Tenga en cuenta que la convocatoria arranca de manera oficial el 17 de abril de 2026 y está dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de diversas disciplinas.

Si está interesado en aplicar para la convocatoria de aprendiz productivo, debe hacer clic aquí. Si por el contrario, quiere aplicar para aprendiz universitario, haga clic aquí.

Así están las fechas:

Aplicación a la convocatoria: hasta el 17 de abril

Revisión y preselección de hojas de vida: marzo - abril

Fase de evaluación: pruebas psicotécnicas, evaluación grupal y entrevista: abril - mayo

Validación de documentos: mayo - junio

Inicio de prácticas: julio - agosto de 2026

La empresa detalló que para la convocatoria del 2026-1, Ecopetrol recibió más de 7.000 postulaciones, a partir de las cuales se cubrieron 257 posiciones para aprendices técnicos, tecnólogos y universitarios.