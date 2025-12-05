IE University aumenta su inversión en becas para ampliar el acceso a educación internacional

IE University anunció que este año ha destinado más de 50 millones de euros a sus programas de becas, una iniciativa que busca ampliar el acceso a formación superior para estudiantes de distintos contextos y promover un entorno académico diverso. Según los datos presentados recientemente, 3.500 alumnos recibieron algún tipo de apoyo financiero en 2024, mientras que cerca de 8.000 estudiantes han sido beneficiados en los últimos cinco años.

Los programas de becas ―desarrollados en conjunto con empresas e instituciones internacionales― están dirigidos a jóvenes con alto rendimiento académico, visión global y perfil innovador. De acuerdo con la institución, alrededor del 35 % de los estudiantes de pregrado y posgrado accede anualmente a estos apoyos, con una comunidad estudiantil que actualmente integra personas de 160 países.

La institución ha incrementado su apoyo financiero en los últimos años para fortalecer la diversidad en sus programas educativos. | Foto: Getty Images

El Informe de Impacto Socioeconómico de IE University 2025, elaborado por PwC, destaca el papel de estas iniciativas en la consolidación de un ecosistema educativo más inclusivo. Además, señala que IE Foundation, que gestiona buena parte de estos programas, cuenta con más de 2.300 Fellows seleccionados por su desempeño y por su contribución a proyectos con impacto social.

Gonzalo Garland, vicepresidente de IE Foundation, subrayó que el trabajo institucional está orientado a identificar talento en distintas regiones del mundo.

“Buscamos jóvenes con historias de esfuerzo y ambición global, promoviendo la diversidad socioeconómica en el campus y facilitando el acceso a nuestros programas, independientemente de su situación económica”, afirmó.