Cápsulas

Formación internacional busca fortalecer las competencias de profesionales con discapacidad

Una alianza entre instituciones académicas y financieras busca fortalecer las habilidades directivas de 25 profesionales iberoamericanos con discapacidad, en un espacio de formación accesible y sin barreras.

31 de octubre de 2025, 1:19 a. m.