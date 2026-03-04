Educación

¿Cómo aplicar? Convocatoria para estudiar y trabajar en España

Tres universidades del País Vasco lanzaron un programa que permite a profesionales colombianos cursar maestrías con vinculación laboral directa.

Redacción Educación
4 de marzo de 2026, 9:18 p. m.
La decisión de estudiar y trabajar en otro país es el resultado de una variedad de motivaciones personales y profesionales
La decisión de estudiar y trabajar en otro país es el resultado de una variedad de motivaciones personales y profesionales Foto: Getty Images

La obtención de un título en el exterior es un procedimiento que anualmente gestionan diversos ciudadanos colombianos. España figura habitualmente en los registros migratorios estudiantiles por la facilidad del idioma y los tratados de cooperación educativa.

Sin embargo, los requerimientos económicos, las normativas de homologación de estudios previos en Colombia y las limitaciones que impone la visa de estudiante para realizar labores remuneradas en la península ibérica suelen dificultar el proceso de traslado.

En respuesta a estas barreras de movilidad, tres entidades del País Vasco estructuraron un esquema institucional para la captación de profesionales extranjeros. La Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón anunciaron una convocatoria que combina el acceso a estudios de posgrado con la vinculación laboral en el mercado español.

El modelo educativo planteado conectaría a los estudiantes admitidos con compañías que operan en distintos ejes económicos de la región vasca.

Bajo este esquema, los profesionales desempeñarían funciones en empresas de los sectores de automoción, generación de energía, desarrollo electrónico, manufactura de maquinaria, aeroespacial, biosanidad, ecoindustrias, logística y movilidad, así como en la industria alimentaria.

Para concretar esta integración entre la academia y el sector privado, las tres universidades europeas habilitaron una oferta de diez programas de maestría dirigidos a colombianos. Los posgrados disponibles para esta etapa de postulación son:

  • Máster en Ingeniería de la Construcción
  • Máster en Ingeniería Química
  • Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental
  • Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados
  • Máster en Computación y Sistemas Inteligentes
  • Máster Dual en Diseño y Fabricación en Automoción
  • Máster en Ingeniería en Organización Industrial
  • Máster en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocio
  • Máster en Robótica y Sistemas de Control
  • Máster en Inteligencia Artificial Aplicada

El primer paso para acceder a esta ruta de formación requiere la participación en los espacios de orientación que los delegados de las instituciones programaron en Colombia.

El cronograma de socialización presencial comenzó el martes 3 de marzo en la Universidad Icesi de Cali, continuará el jueves 5 de marzo en la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga) a las 10:00 a. m. y finalizará el viernes 6 de marzo en la Universidad ECCI de Bogotá a las 2:00 p. m.

El protocolo de inscripción exige que los interesados formalicen su registro de asistencia de manera virtual. Los usuarios deben acceder a la plataforma web oficial Study and Work in Biscay, ubicar el módulo de registro y seleccionar la ciudad correspondiente para apartar su cupo en las sesiones informativas presenciales.

