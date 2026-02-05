Turismo

La aplicación de este requisito de entrada a EE. UU. reduciría la llegada de visitantes, según estudio

El reporte fue realizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en colaboración GSIQ y Oxford Economics.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 10:31 p. m.
Turismo en EE. UU.
Turismo en EE. UU. Foto: istock

Los cambios propuestos sobre la revisión de redes sociales como requisito de entrada a Estados Unidos podría reducir el gasto de los visitantes en hasta 15.700 millones de dólares (13.273,7 millones de euros), además de provocar la pérdida de 157.000 empleos, el triple del promedio de puestos de trabajo creados mensualmente en el país en 2025.

Así se desprende de un nuevo estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en colaboración GSIQ y Oxford Economics, que también resalta un posible descenso de exportaciones estadounidenses del sector de viajes y un debilitamiento “aún más” de las perspectivas de entrada de turistas extranjeros.

Frente a estas consecuencias, alrededor de un tercio de los encuestados (34 %) afirma que sería algo o mucho menos probable que visitara EEUU en los próximos dos o tres años si se implementan los cambios.

Solo el 12 % afirma que sería más probable que lo visitara, lo que, según el WTTC, se traduce en una “clara” y “significativa” disminución neta de la intención de viaje.

Turismo

El municipio caldense reconocido por sus bellos paisajes y diversidad de fauna y flora, ideal para el turismo de naturaleza

Turismo

Guía de San Valentín 2026: los mejores lugares para una cita romántica cerca de Bogotá

Turismo

Guía práctica para viajar a Curazao en época de Carnaval este 2026: fechas, actividades imperdibles y lo que no puede faltar

Turismo

Escapadas románticas: tres destinos en Colombia económicos e ideales para enamorarse en el mes de San Valentín este 2026

Turismo

La cifra récord que alcanzó el turismo internacional en los últimos 12 meses

Turismo

Tres pueblos bonitos y poco conocidos para visitar en un viaje por Boyacá; son verdaderas joyas turísticas

Turismo

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

Estados Unidos

Detalles de la desaparición de una familia hispana en Estados Unidos tras un hallazgo clave de la policía dentro de la vivienda

Estados Unidos

La famosa presentadora Savannah Guthrie exige pruebas de que su madre sigue viva

Deportes

Super Bowl 2026: el pacto de Macdonald que llevó a Seattle Seahawks a la gran final de la NFL

Visitar San Andrés costará $153.000 en tarjeta de turismo este año

Por otro lado, si bien una minoría de los viajeros consultados considera la política como una señal de fortaleza, una proporción mayor afirma que haría que Estados Unidos se sintiera menos acogedor y atractivo tanto para viajes de placer como de negocios.

“El comportamiento de los visitantes, desanimado por los cambios planificados, tendrá consecuencias económicas reales para la industria de viajes y turismo de Estados Unidos, en particular en un mercado global altamente competitivo”, ha advertido la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara.

Ciudades como Las Vegas, Miami y Houston han visto como disminuye el turismo ante las políticas de Trump
Las Vegas, Estados Unidos. Foto: Getty Images

A juicio del organismo internacional, al compararla con otros destinos importantes, esta política de entrada estadounidense se percibe como “significativamente más intrusiva” que la de competidores clave, como el Reino Unido, Japón, Canadá y Europa Occidental, lo que “coloca a Estados Unidos en desventaja competitiva en el mercado turístico global”.

¿Cuánto cuesta la entrada en 2026 y qué se puede hacer en el Parque Jaime Duque?

En un escenario de alto impacto, Estados Unidos podría recibir aproximadamente 4,7 millones menos de llegadas internacionales, lo que representa una reducción del 23,7% de los países con autorización ESTA en 2026 en comparación con la situación habitual.

Con todos estos datos, Guevara insta a los responsables políticos estadounidenses a evaluar “cuidadosamente” esta política y sus consecuencias para la economía y el empleo.

La cifra récord que alcanzó el turismo internacional en los últimos 12 meses

El turismo internacional aumentó un 4 % en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales, informó ONU Turismo.

Según esta agencia de la ONU con sede en Madrid, España, los ingresos del sector registraron una progresión del 5% hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares, con un particular dinamismo de África y Asia, y un crecimiento notable de Brasil, con un aumento del 37% de las llegadas.

“La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas”, explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, en una nota de prensa.

“Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo”, añadió.

*Con información de Europa Press y AFP.

Más de Turismo

Villamaría Caldas

El municipio caldense reconocido por sus bellos paisajes y diversidad de fauna y flora, ideal para el turismo de naturaleza

Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, los destinos más frecuentados por los magistrados de la JEP entre 2022 y 2024.

La aplicación de este requisito de entrada a EE. UU. reduciría la llegada de visitantes, según estudio

Guatavita

Guía de San Valentín 2026: los mejores lugares para una cita romántica cerca de Bogotá

Carnaval de Curazao 2026

Guía práctica para viajar a Curazao en época de Carnaval este 2026: fechas, actividades imperdibles y lo que no puede faltar

Romanticismo en Barichara

Escapadas románticas: tres destinos en Colombia económicos e ideales para enamorarse en el mes de San Valentín este 2026

El turismo internacional se dinamiza con precios más accesibles hacia destinos como Miami y Punta Cana.

La cifra récord que alcanzó el turismo internacional en los últimos 12 meses

Firavitoba

Tres pueblos bonitos y poco conocidos para visitar en un viaje por Boyacá; son verdaderas joyas turísticas

Antes conocido como 'primavera cundinamarquesa', este es el pueblo donde el paisaje se fusiona con el verde de las montañas y cielo azul

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

El Dovio es el municipio más joven del Valle.

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Represa de betania

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Noticias Destacadas