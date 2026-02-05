La aplicación de este requisito de entrada a EE. UU. reduciría la llegada de visitantes, según estudio

Los cambios propuestos sobre la revisión de redes sociales como requisito de entrada a Estados Unidos podría reducir el gasto de los visitantes en hasta 15.700 millones de dólares (13.273,7 millones de euros), además de provocar la pérdida de 157.000 empleos, el triple del promedio de puestos de trabajo creados mensualmente en el país en 2025.

Así se desprende de un nuevo estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en colaboración GSIQ y Oxford Economics, que también resalta un posible descenso de exportaciones estadounidenses del sector de viajes y un debilitamiento “aún más” de las perspectivas de entrada de turistas extranjeros.

Frente a estas consecuencias, alrededor de un tercio de los encuestados (34 %) afirma que sería algo o mucho menos probable que visitara EEUU en los próximos dos o tres años si se implementan los cambios.

Solo el 12 % afirma que sería más probable que lo visitara, lo que, según el WTTC, se traduce en una “clara” y “significativa” disminución neta de la intención de viaje.

Por otro lado, si bien una minoría de los viajeros consultados considera la política como una señal de fortaleza, una proporción mayor afirma que haría que Estados Unidos se sintiera menos acogedor y atractivo tanto para viajes de placer como de negocios.

“El comportamiento de los visitantes, desanimado por los cambios planificados, tendrá consecuencias económicas reales para la industria de viajes y turismo de Estados Unidos, en particular en un mercado global altamente competitivo”, ha advertido la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara.

A juicio del organismo internacional, al compararla con otros destinos importantes, esta política de entrada estadounidense se percibe como “significativamente más intrusiva” que la de competidores clave, como el Reino Unido, Japón, Canadá y Europa Occidental, lo que “coloca a Estados Unidos en desventaja competitiva en el mercado turístico global”.

En un escenario de alto impacto, Estados Unidos podría recibir aproximadamente 4,7 millones menos de llegadas internacionales, lo que representa una reducción del 23,7% de los países con autorización ESTA en 2026 en comparación con la situación habitual.

Con todos estos datos, Guevara insta a los responsables políticos estadounidenses a evaluar “cuidadosamente” esta política y sus consecuencias para la economía y el empleo.

El turismo internacional aumentó un 4 % en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales, informó ONU Turismo.

Según esta agencia de la ONU con sede en Madrid, España, los ingresos del sector registraron una progresión del 5% hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares, con un particular dinamismo de África y Asia, y un crecimiento notable de Brasil, con un aumento del 37% de las llegadas.

“La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas”, explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, en una nota de prensa.

“Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo”, añadió.

*Con información de Europa Press y AFP.