Visitar San Andrés costará $153.000 en tarjeta de turismo este año

El requisito aplica para estas personas.

5 de febrero de 2026, 2:17 a. m.
Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Viajar al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 2026 tendrá un costo adicional obligatorio para los visitantes. La tarjeta de turismo, exigida para ingresar a las islas, fue reajustada y tendrá un valor total de $153.000, según lo estableció la Gobernación mediante el Decreto No. 0010 del 8 de enero de 2026.

La decisión se tomó en el marco del ajuste anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), definida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para este año en $52.374, y aplica para todas las personas que viajen al Archipiélago durante la vigencia 2026, salvo algunas excepciones puntuales.

De acuerdo con el decreto, el valor de la tarjeta de turismo no corresponde a un solo concepto. El monto está compuesto por dos cobros distintos que, sumados, alcanzan los $153.000. Por un lado, la tarifa propia de la tarjeta de turismo equivale a 2,22 UVT, lo que representa $116.000. A esto se suma una contribución para el uso de la infraestructura pública turística, fijada en 0,71 UVT, es decir, $37.000.

La tarjeta de turismo es un requisito obligatorio para ingresar al Archipiélago y debe adquirirse antes de abordar el avión. El pago se realiza en el counter de la aerolínea con la que viaja el pasajero, como parte del proceso previo al embarque. Sin este documento, no es posible ingresar legalmente a las islas.

Las autoridades departamentales aclararon que este requisito aplica para todos los visitantes, sin importar la duración del viaje o el motivo de la visita. Sin embargo, existen excepciones específicas. Los menores de siete años no están obligados a pagar la tarjeta, al igual que los residentes y raizales de San Andrés que cuenten con la tarjeta OCCRE vigente.

Aunque suele asociarse principalmente con San Andrés, la tarjeta de turismo también es exigida para ingresar al municipio de Providencia y Santa Catalina. Esto significa que los viajeros deben conservar el documento durante toda su estadía, ya que puede ser solicitado en controles de ingreso entre las islas, sin importar el punto de llegada o el tipo de transporte utilizado.

La Gobernación recomendó a los viajeros guardar el comprobante de pago y verificar que el cobro de la tarjeta esté correctamente incluido en su tiquete aéreo.

