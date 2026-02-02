Turismo

Gremios piden al MinComercio retirar proyecto que modifica el Registro Nacional de Turismo; estas son las razones

Las organizaciones aseguran que la propuesta cambia el marco regulatorio “sin sustento técnico ni análisis de impacto normativo”.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 12:05 a. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia Foto: Adobe Stock

La Asociación Latinoamericana de Internet, la Cámara de Comercio Colombo Americana, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico solicitaron este lunes, 2 de febrero, al Ministerio de Comercio el retiro del proyecto de decreto que hace modificaciones al Registro Nacional de Turismo (RNT).

En una carta, los cuatro gremios del sector digital y empresarial advierten que la propuesta cambia el marco regulatorio “sin sustento técnico ni análisis de impacto normativo, impone nuevas cargas y controles tecnológicos sin claridad, y podría generar riesgos jurídicos y afectaciones a la competencia en el sector turístico y digital”.

Las organizaciones afirman que temas como la vivienda turística y los servicios turísticos digitales ya cuentan con un marco normativo consolidado a partir de normas como la Ley 2068 de 2020 y sus decretos reglamentarios.

Por ello, aseguran que el proyecto de decreto no se limita a desarrollar o precisar ese marco, “sino que altera sustancialmente sus fundamentos, redefine obligaciones, cambia la naturaleza de los prestadores y reconfigura los mecanismos de control, sin una justificación técnica, jurídica o económica suficiente. Esta forma de intervención normativa desconoce principios básicos de seguridad jurídica, coherencia regulatoria, límites a la potestad reglamentaria y confianza legítima”.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, habla de las dudas alrededor de la Zona Franca Palmaseca.
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales. Foto: Foto:Mincomercio
Adicionalmente, los gremios afirman que, aunque el Ministerio ha adelantado mesas técnicas y espacios de diálogo sobre la normativa, la realización de estas reuniones “no convalida ni legitima el proceso regulatorio”.

“La participación de la industria no puede entenderse como respaldo al contenido del decreto. Por el contrario, los gremios y actores del ecosistema hemos expresado de manera reiterada reparos de fondo que no se reflejan en el texto sometido a consulta y que, por el contrario, parecen ser desestimados de plano. En ese sentido, la ausencia de una incorporación efectiva de las visiones técnicas, operativas y regulatorias del sector termina por afectar la solidez técnica y la legitimidad del proceso”, expresan.

“Por todo lo anterior, solicitamos de manera expresa y enfática que el proyecto de decreto sea retirado en su forma actual y que se adelante una revisión integral del enfoque regulatorio, partiendo del reconocimiento del marco vigente, de evidencia técnica verificable y de un proceso de construcción normativa verdaderamente inclusivo, que reconozca la visión de quienes participan y conocen el sector”, subrayan.

Finalmente, manifiestan en la misiva que mantienen su disposición a contribuir “técnicamente a un proceso regulatorio técnico y basado en evidencia, que fortalezca el turismo, la formalidad y la economía digital, sin generar distorsiones, inseguridad jurídica ni efectos adversos para el sector y para el país”.

