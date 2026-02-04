¿Cuánto cuesta la entrada en 2026 y qué se puede hacer en el Parque Jaime Duque?

Las personas que viven en Bogotá o en los municipios de la Sabana cuentan con múltiples lugares ideales para visitar y conocer, pero uno de los más llamativos es el Parque Jaime Duque, que se encuentra a pocos kilómetros de la capital del país.

Este es un espacio ideal para realizar planes en familia. Está ubicado en el municipio de Tocancipá y destaca por su propuesta cultural, recreativa y educativa. Sus espacios albergan réplicas de reconocidas obras de arte, así como extensas áreas verdes que permiten el contacto directo con la naturaleza, mientras se aprecian diferentes especies de fauna y flora.

Este parque temático hace parte de un complejo de aproximadamente 200 hectáreas, donde los visitantes pueden vivir experiencias únicas y pasar momentos especiales y en familia.

Bioparque Wakata en el Parque Jaime Duque. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De acuerdo con información de la Alcaldía de Tocancipá, este lugar fue inaugurado el 27 de febrero de 1983 y con el tiempo se ha posicionado como uno de los más destacados de la región. Una de sus particularidades es que integra numerosas atracciones y actividades recreativas y culturales, desarrolladas en un entorno que respeta y protege las áreas de reserva ambiental.

Actualmente, el ingreso a este espacio de diversión y entretenimiento tiene un costo de 75.000 pesos; sin embargo, el lugar aclara que el valor está sujeto a cambios, sin previo aviso.

Los niños con estatura hasta los 85 centímetros ingresan de forma gratuita. Esta medición se realiza en las taquillas y atracciones. En este caso, incluye el ingreso y visita de zonas y atracciones acompañados de un adulto. Por seguridad, el lugar no permite el ingreso o uso de atracciones mecánicas o dinámicas que cuenten con restricciones de estatura.

En el Parque Jaime Duque se pueden realizar diversas actividades. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según la información oficial, la experiencia general para los visitantes incluye ingreso a todas las atracciones del parque con excepción de Tren de los Andes y las Bicicletas de Ecoparque Sabana.

Datos para tener en cuenta