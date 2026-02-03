Así es uno de los pueblos más tranquilos y pacíficos de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es ideal para todo tipo de viajeros. Su territorio ofrece naturaleza, historia, pueblos con encanto y planes tranquilos.

Uno de sus 116 municipios es Villagómez, ubicado en la provincia de Rionegro y a aproximadamente 100 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil.

Este municipio, el de menor población del departamento, es conocido por su clima templado y su entorno rural, ideal para la agricultura y el ecoturismo, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la cordillera Oriental, Villagómez tiene una altitud de aproximadamente 1.750 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad.

El municipio, además, es reconocido como uno de los más tranquilos y pacíficos del departamento. En 2021, la Gobernación lo destacó como uno de lo más altos índices de seguridad en la región.

Historia

La historia de Villagómez se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas.

Su nombre se dio en homenaje al presbítero Misael Gómez, quien fue párroco del municipio de Pacho y obtuvo la cesión del terreno para la formación del caserío en 1926.

“Los dueños de dos haciendas denominadas Mundo Nuevo y Potosí le donaron a monseñor los terrenos y con la ayuda de los habitantes inició la construcción de la iglesia y de la escuela (hoy teatro parroquial). El actual templo se terminó de construir en el año de 1945″, destaca la Diócesis de Zipaquirá, a la que pertenece el municipio.

Posteriormente, en 1936, fue erigido en corregimiento. En 1965 accedió a la categoría de municipio, tras una ordenanza departamental que segregó su territorio de las poblaciones vecinas de Pacho y Paime.

En materia económica, su principal actividad productiva es la agricultura, destacándose el cultivo de café, maíz y frutales. La ganadería y “la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía”.

Villagómez, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Atractivos

Las cascadas de Villagómez son una de las principales atracciones naturales del municipio, “ofreciendo un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Estas cascadas son un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, asegura la Gobernación.

La parroquia de Santa María, ubicada en el casco urbano, es una reconocida edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Las festividades San Pedrinas, las más importantes de la población, incluyen eventos culturales y ferias artesanales que atraen a numerosos visitantes de la zona cada año.