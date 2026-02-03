Turismo

Así es uno de los pueblos más tranquilos y pacíficos de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

Se ubica a 116 kilómetros de Bogotá.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 9:17 p. m.
Villagómez, Cundinamarca
Villagómez, Cundinamarca Foto: Gobernación de Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es ideal para todo tipo de viajeros. Su territorio ofrece naturaleza, historia, pueblos con encanto y planes tranquilos.

Uno de sus 116 municipios es Villagómez, ubicado en la provincia de Rionegro y a aproximadamente 100 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil.

Este municipio, el de menor población del departamento, es conocido por su clima templado y su entorno rural, ideal para la agricultura y el ecoturismo, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la cordillera Oriental, Villagómez tiene una altitud de aproximadamente 1.750 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad.

Turismo

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

Turismo

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Turismo

El sencillo método para viajar ligero de equipaje sin que se le quede lo fundamental

Turismo

El municipio santandereano con variedad de pisos térmicos y lindos paisajes, ideal para descansar a hora y media de Bucaramanga

Turismo

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

Turismo

El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

Nación

Satanás llegó a Zipaquirá en Cundinamarca. La banda de asesinos tiene un listado de víctimas

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca con nombre de ciudad europea; un imperdible destino a menos de una hora de Bogotá

Nación

Cundinamarca, bajo amenaza: alias Moisés, de la banda de Satanás, le declaró la guerra con extorsiones a comerciantes y transportadores

El municipio, además, es reconocido como uno de los más tranquilos y pacíficos del departamento. En 2021, la Gobernación lo destacó como uno de lo más altos índices de seguridad en la región.

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Historia

La historia de Villagómez se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas.

Su nombre se dio en homenaje al presbítero Misael Gómez, quien fue párroco del municipio de Pacho y obtuvo la cesión del terreno para la formación del caserío en 1926.

“Los dueños de dos haciendas denominadas Mundo Nuevo y Potosí le donaron a monseñor los terrenos y con la ayuda de los habitantes inició la construcción de la iglesia y de la escuela (hoy teatro parroquial). El actual templo se terminó de construir en el año de 1945″, destaca la Diócesis de Zipaquirá, a la que pertenece el municipio.

Posteriormente, en 1936, fue erigido en corregimiento. En 1965 accedió a la categoría de municipio, tras una ordenanza departamental que segregó su territorio de las poblaciones vecinas de Pacho y Paime.

En materia económica, su principal actividad productiva es la agricultura, destacándose el cultivo de café, maíz y frutales. La ganadería y “la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía”.

El pueblo antioqueño que debe su nombre a una especie de árbol de rápido crecimiento, símbolo de su progreso
Villagómez, Cundinamarca.
Villagómez, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Atractivos

Las cascadas de Villagómez son una de las principales atracciones naturales del municipio, “ofreciendo un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Estas cascadas son un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, asegura la Gobernación.

La parroquia de Santa María, ubicada en el casco urbano, es una reconocida edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Las festividades San Pedrinas, las más importantes de la población, incluyen eventos culturales y ferias artesanales que atraen a numerosos visitantes de la zona cada año.

Más de Turismo

Turmequé

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

El Cairo, en el Valle del Cauca y sus encantos

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Guatapé, Antioquia

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Equipaje de viaje

El sencillo método para viajar ligero de equipaje sin que se le quede lo fundamental

Villagómez, Cundinamarca.

Así es uno de los pueblos más tranquilos y pacíficos de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

Santa Bárbara, Santander

El municipio santandereano con variedad de pisos térmicos y lindos paisajes, ideal para descansar a hora y media de Bucaramanga

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

Aerolínea anunció el inicio de una nueva ruta directa Bogotá–Barranquilla: conozca la fecha de inicio de operación y frecuencias

Varias regiones del país participaron activamente en la Vitrina Turística 2021

El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

Almeida, Boyacá

El pequeño destino boyacense rodeado de lagunas, perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

Senderismo

Tres rutas de senderismo para disfrutar en bello pueblo antioqueño, un plan imperdible a solo 40 minutos de Medellín

Noticias Destacadas