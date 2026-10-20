Joven conmovió con discurso en graduación de la Universidad de los Andes y dio fuerte mensaje: “Por favor, no se asusten”

La Universidad de los Andes se convirtió en escenario de un inesperado momento que movió fibras en redes sociales. Durante la ceremonia de graduación del segundo semestre de 2026, un joven tomó la palabra y dio un discurso que movió fibras en miles de personas.

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De acuerdo con un video que fue difundido, Santiago Ortiz, que se graduaba como abogado suma cum laude, máxima distinción que se entrega a los estudiantes por su buen desempeño, pasó al frente y se dirigió a sus compañeros, desatando una ola de emociones.

Según se registró, sus palabras se enfocaron en saber cuánto dinero, logros y prestigios iban a impulsar para que se sintieran realizados y en paz con sus realidades. El graduado fue becado por el programa Quiero Estudiar, precisamente por un buen resultado del Icfes, destacando en sus estudios.

Lo que llamó la atención fueron las palabras del joven, quien confesó sentir presión por lo que venía a futuro en medio de una sociedad tan indescifrable en el ámbito laboral.

“Yo les quiero admitir que estamos graduándonos de la mejor universidad del país con la presión de correr a máxima velocidad y competir, entrenados para anhelar un lugar en el podio de una carrera con millones y millones de competidores”, dijo. “¿Serán 30, 40, 50 años de acumular títulos, dinero, ascensos, empresas suficientes para estar en paz?”, agregó.

Al dirigirse a los padres y compañeros, enfatizó la incertidumbre por lo que pasaría, mencionando que era importante tener claro el escenario.

“Hoy quiero recordarnos que capacidad y posibilidad no necesariamente implican deber. Familias, padres y madres financieros de nuestros pregrados, yo sé que este mensaje tal vez les preocupa, pero por favor no se asusten. Les aseguro que este mundo automáticamente nos hará correr, nos incentivará a competir y nos hará aferrarnos a nuestros sueños”, dijo en el evento académico.

“Hoy quiero defender a nuestra generación expresando que, tras crecer en un mundo plagado por la violencia, donde las emergencias climáticas amenazan la sostenibilidad de nuestro planeta y la polarización ha erosionado los estados democráticos, escoger una vida en paz es tal vez la decisión más valiente que puede tomar la juventud”, agregó.

Para finalizar, basándose en tu realidad como recién graduado, Ortiz puntualizó que era clave tomarse todo de una forma distinta, teniendo límites y no cayendo en situaciones que podían afectar el desarrollo laboral y personal.

“Escoger una vida en paz no es indiferencia, detenerse no es abandonar y tener límites no significa desatender la campaña por transformar Colombia”, comentó.