Carlos Fernando Galán dio importante noticia para niños en Bogotá: anunció nueva sede educativa

Los niños de primera infancia en Bogotá cuentan con un nuevo espacio para comenzar su formación escolar. En la localidad de Suba fue entregada la sede de educación inicial del colegio Bilbao, una infraestructura diseñada para atender a menores entre 3 y 5 años, y ofrecerles condiciones adecuadas para aprender, jugar y desarrollar sus habilidades.

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La inauguración estuvo a cargo del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de la secretaria de Educación, Julia Rubiano, quienes presentaron las instalaciones destinadas exclusivamente a esta etapa educativa.

Nueva sede de primera infancia en Suba Foto: Alcaldía de Bogotá

Nueva sede de primera infancia en Suba Foto: Alcaldía de Bogotá

El proyecto representó una inversión de 16.363 millones de pesos, recursos destinados a la construcción y dotación del plantel.

De acuerdo con la información oficial, el lugar tiene capacidad para recibir a 240 estudiantes y dispone de 12 aulas, además de zonas para actividades recreativas y experiencias pedagógicas.

La sede también cuenta con comedor escolar y una cocina equipada para preparar los alimentos de los menores. A estas instalaciones se suman medidas de sostenibilidad ambiental, entre ellas la incorporación de paneles solares y sistemas para aprovechar el agua lluvia.

“Hoy entregamos el colegio Bilbao para la primera infancia, en el sector de Fontanar del Río, tiene 240 cupos, infraestructura y dotación de primer nivel; además, paneles solares y aprovechamiento de aguas lluvias. Padres de familia de este sector de Suba, ya está listo el colegio para que inscriban a sus niños”, aseguró el mandatario.

La infraestructura fue concebida para responder a las necesidades de los niños durante sus primeros años de formación. Por esa razón, los ambientes buscan facilitar actividades que estimulen la curiosidad, la creatividad y la interacción con el entorno.

La propuesta educativa contempla experiencias relacionadas con el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, herramientas que contribuyen al desarrollo de habilidades y a la construcción de conocimientos durante la primera infancia.

Nueva sede de primera infancia en Suba Foto: Alcaldía de Bogotá

Nueva sede de primera infancia en Suba Foto: Alcaldía de Bogotá

Además de contar con espacios funcionales y seguros, el colegio busca que los estudiantes tengan oportunidades para expresar sus ideas, formular preguntas y descubrir nuevas formas de comprender lo que los rodea.

Con la apertura de esta sede, Bogotá amplía la infraestructura destinada a la educación inicial, una etapa fundamental en el proceso de aprendizaje y desarrollo integral de niñas y niños.