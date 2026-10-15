Reconocido comentarista de ‘Gol Caracol’ celebra el nacimiento de su hija: “Bienvenida al mundo”

El periodista deportivo colombiano Julián Capera confirmó la llegada de su hija, Sara Julieta Capera García, a través de una publicación en sus redes oficiales.

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El comunicador, de reconocida trayectoria en medios de comunicación del país y actual integrante del equipo de transmisiones deportivas de Gol Caracol, compartió un mensaje dirigido a la recién nacida en el que destacó la importancia de su fe y el acompañamiento de su entorno familiar en este momento personal.

Según lo expresado por el propio periodista en Instagram, la llegada de la pequeña representa un hito en el hogar que conforma junto a su esposa y su hijo mayor.

La noticia fue recibida con manifestaciones de afecto por parte de sus seguidores, colegas del gremio periodístico y allegados.

En la publicación divulgada por el periodista tolimense, Capera relató los momentos previos al retorno a su hogar tras el alumbramiento. “Casi 40 horas pasaron antes de regresar a casa. El día que tres se convirtieron en cuatro. Hija mía, bienvenida al mundo”, señaló el comunicador.

A lo largo del escrito, Capera enfatizó sus profundas convicciones religiosas, manifestando que la llegada de la menor es un motivo de gratitud espiritual.

“El Padre celestial, en su infinita misericordia, ha decidido ponerte en mis brazos y en mi casa”, redactó el comentarista, quien añadió reflexiones sobre los compromisos y valores que espera inculcar en la crianza de su hija, mencionando expresamente la presencia de su fe en la dinámica cotidiana de su hogar.

Asimismo, el mensaje incluyó palabras dirigidas a su esposa, a quien expresó admiración por su rol en el proceso familiar, así como a su hijo mayor.

Sobre la relación entre los hermanos, el periodista relató que el primogénito aguardaba con expectativa el nacimiento. “Tu hermano mayor, viva encarnación del amor y la ternura, te esperaba con ansias. Será tu guardián y tu mejor amigo”, afirmó Capera en la carta publicada.

El comunicador cerró la dedicatoria expresando sus deseos para el desarrollo de vida de la menor con frases como: “Sé sal, sé luz. Baila, ríe, ama, vuela” y reafirmando su compromiso paternal de acompañarla en su crecimiento.

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Julián Capera, originario de Ibagué, acumula más de 17 años de experiencia en el ejercicio del periodismo deportivo en Colombia. Su carrera abarca el trabajo en radio, televisión y medios digitales de cobertura nacional e internacional.

En el marco de la reestructuración de los equipos de transmisión para los partidos de la Selección Colombia y el cubrimiento de la Copa Mundial de la Fifa 2026, Capera fue presentado como comentarista e integrante del equipo de Gol Caracol.